M jak miłość, odcinek 1813: Przeprowadzka Bartka do Doroty! Zakochani w końcu oficjalnie zamieszkają razem - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1813 - poniedziałek, 23.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1813 odcinku "M jak miłość" Bartek postanowi zaskoczyć Dorotę romantycznym śniadaniem do łóżka, chcąc okazać swoją miłość i troskę. Na pierwszy rzut oka wszystko będzie wyglądać idealnie - zakochani, uśmiechnięci, w przytulnym domu, gotowi zacząć wspólne życie. Jednak rzeczywistość dla Doroty będzie znacznie bardziej skomplikowana.

Kobieta, która zmaga się z chorobą nowotworową, będzie czuła się coraz gorzej. Co więcej, zamiast powiedzieć ukochanemu, co naprawdę się z nią dzieje, Dorota w 1813 odcinku "M jak miłość" znów okłamie go, że po prostu jest zmęczona ostatnimi wyjazdami i marzy jej się dzień leniuchowania w łóżku bez makijażu i szpilek​.

Przeprowadzka Bartka do Doroty! Czy Kawecka wytrzyma presję?

W 1813 odcinku "M jak miłość" nastąpi moment, który zapoczątkuje nowy rozdział w życiu zakochanych! Bartek oznajmi Dorocie, że oficjalnie się do niej wprowadza. To długo wyczekiwany moment, który miał być początkiem szczęśliwego wspólnego życia. Lisiecki planuje tego dnia zabrać wszystkie swoje rzeczy i na stałe zamieszkać z Dorotą. W 1813 odcinku "M jak miłość" usłyszymy, jak pyta ją, czy na pewno jest gotowa na ten krok, czy nie wycofa się w ostatniej chwili. Dorota, choć w głębi duszy przerażona tym, że Bartek odkryje jej sekret, postanowi zgodzić się na przeprowadzkę i obieca, że nic jej nie powstrzyma​.

- Wiesz, że dzisiaj oficjalnie wprowadzam się do ciebie. Nie wycofasz się w ostatniej chwili? Obiecujesz? - Dobrze obiecuję...

Bartek zamieszka u Doroty i odkryje prawdę o jej chorobie?

Przeprowadzka Bartka do Doroty w 1813 odcinku "M jak miłość" nie będzie jednak tak beztroska, jak mogłoby się wydawać. Z każdym dniem, w którym Bartek będzie spędzał coraz więcej czasu z Dorotą, zacznie zauważać, że coś jest nie tak. Kawecka będzie coraz bardziej osłabiona, jej zdrowie będzie się pogarszało, a zmiany w zachowaniu nie umkną jego uwadze? Choć Kawecka będzie starała się robić dobrą minę do złej gry, Bartek zacznie podejrzewać, że jego ukochana coś przed nim ukrywa. W 1813 odcinku "M jak miłość" Lisiecki z każdym dniem będzie coraz bardziej zaniepokojony stanem Doroty, choć jeszcze nie będzie miał pojęcia, że chodzi o śmiertelną chorobę