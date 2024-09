M jak miłość, odcinek 1813: Marysia nie zdoła uratować Basi! Przez nią córka wpadnie w poważne tarapaty

M jak miłość odcinek 1811: Magda tylko Kindze wyzna uczucia do Dimy. Zdradzi Zduńskiej, co ją łączy z ojcem Nadii - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1813 - poniedziałek, 23.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1813 odcinku "M jak miłość" Marysia ostro się wścieknie, gdy zobaczy jak Michał podjeżdża z samego rana po Basię. Tym bardziej, że przez znajomość ze starszym chłopakiem jej córka zdecydowanie opuści się w nauce i zacznie wagarować, nie mówiąc już o ostatnim wyjeździe do SPA, o którym Rogowscy dowiedzą się zupełnym przypadkiem, gdyż przecież nastolatka nie raczy ich o nim poinformować. W 1813 odcinku "M jak miłość" żona Artura zda sobie sprawę, że podeszła do Basi ze zbyt dużą pobłażliwością i zdecyduje się to zmienić. Zdeterminowana Marysia weźmie się nie tylko za córkę, ale także jak podaje swiatseriali.interia.pl i za jej chłopaka, któremu wygłosi wykład. Tyle tylko, że bez wsparcia matki i męża...

Marysia obwini się za problemy Basi w 1813 odcinku "M jak miłość"!

W 1813 odcinku "M jak miłość" Barbara uzna, że jej córka chce podjąć zbyt radykalne kroki w stosunku do Basi i postanowi ją przed tym powstrzymać. Ale Marysia pozostanie nieugięta, gdyż zda sobie sprawę, że to właśnie jej luźniejsza postawa doprowadziła do tego, że ich córka wpadła w poważne problemy w szkole. Dlatego w 1813 odcinku "M jak miłość" postanowi to zmienić. Tym bardziej, że Artur wciąż nie zrozumie powagi sytuacji.

- Nie bronię jej, wiem, że narozrabiała, ale wydaje mi się, że to nie pomoże, jeśli będziesz wobec niej taka surowa... - zauważy Barbara.

- Mamo, proszę cię. Ja dopiero zaczynam stawiać pewne granice. Do tej pory za bardzo jej pobłażałam... Żałuję, że wcześniej jej nie przypilnowałam. Może moja córka uniknęłaby problemów w szkole... A teraz, co? Jedynki, wagary... - wyrzuci sobie Marysia.

- Ach ta moja Marysia Żelazna Dama... - skwituje Artur.

- Bardzo śmieszne, wiesz? Tobie też przydałoby się trochę konsekwencji, a nie - pozłościsz się na Basię przez godzinę i zaraz znowu jesteście kumplami. To tak nie działa, mój drogi... - odpowie mu zirytowana Rogowska.

Rogowska nie zda do kolejnej klasy w 1813 odcinku "M jak miłość"?

A problemy Basi w 1813 odcinku "M jak miłość" będą naprawdę poważne. Tym bardziej, że zagrożona nastolatka nie dotrze na czas na test ostatniej szansy, którą da jej matematyk (Michał Lewandowski), przez co szansa na jej klasyfikację do następnej klasy już przepadnie! Szczególnie, że nauczyciel nie da się udobruchać, gdyż nie będą interesowały go nawet jej tłumaczenia. A Rogowska w 1813 odcinku "M jak miłość" zda sobie sprawę, że to jej koniec! Do tego stopnia, że aż będzie bała się wrócić do domu, gdyż Marysia od rana będzie jej suszyć głowę o tym egzaminie, do którego ona ostatecznie nie podejdzie!

- Panie profesorze, przepraszam… - zacznie Basia.

- Mnie nie przepraszaj... To twoje oceny, twój wybór! - uzna nauczyciel.

- Wiem, ale ja naprawdę bardzo chcę poprawić tę jedynkę, a dzisiaj… To była wyjątkowa sytuacja… - wytłumaczy się uczennica.

- Dostałaś szansę na poprawę i z niej nie skorzystałaś... Przykro mi, kolejnego razu nie będzie! I jeśli tak dalej pójdzie, na koniec roku będę musiał wystawić ci ocenę niedostateczną! - zakończy matematyk

- Nie wracam do domu - powie Michałowi załamana Rogowska.