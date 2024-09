M jak miłość, odcinek 1813: Straszny finał akcji ratunkowej Basi i Michała! Od śmierci będą ich dzieliły sekundy - ZDJĘCIA

M jak miłość odcinek 1811: Magda tylko Kindze wyzna uczucia do Dimy. Zdradzi Zduńskiej, co ją łączy z ojcem Nadii - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1813 - poniedziałek, 23.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Basia i Michał w 1813 odcinku "M jak miłość" staną oko w oko ze śmiercią, a wydarzenia, które rozegrają się w Grabinie będą miały ogromny wpływ na przyszłość córki Rogowskich! A zacznie się od problemów Basi w szkole, gdy wyjdzie na jaw, jak zły wpływ ma na 15-latkę jej nowy, starszy o 4 lata chłopak. Tuż po tym jak Marysia i Artur dowiedzą się, że córka ich okłamała, wyjechała z Michałem do SPA i spędziła z ukochanym noc w hotelu, stanie się jasne, że stracili kontrolę nad zbuntowaną nastolatką.

Ostatnia szansa Basi w 1813 odcinku "M jak miłość". Marysia postawi córce granice!

Żeby zapobiec tragedii w 1813 odcinku "M jak miłość" Marysia wyznaczy Basi jasne granice. Tyle tylko, że szaleńczo zakochana Basia i tak Michała będzie stawiała na pierwszym miejscu. Nie zważając na to, że po ostatnich wyskokach, wagarach w szkole grozi jej niezdanie do następnej klasy.

Kiedy Michał w 1813 odcinku "M jak miłość" przyjedzie po Basię do domu Mostowiaków, by zabrać ją na ważny sprawdzian z matematyki, test ostatniej szansy na poprawienie złych ocen, młoda Rogowska od razu wsiądzie do jego auta. Nie zgodzi się, żeby to matka zawiozła ją do szkoły. Żadne z nich nie przewidzi tragicznych wydarzeń w drodze z Grabiny do liceum Basi w Gródku.

Basia i Michał w 1813 odcinku "M jak miłość" uratują umierające kotki w lesie

Po ratunek do Basi i Michała w 1813 odcinku "M jak miłość" zgłosi się jej koleżanka Aga, która jak podaje portal światseriali.interia.pl przypadkiem znajdzie bliskie śmierci kotki w lesie. 15-letnia Rogowska razem ze swoim chłopakiem od razu ruszy do akcji, by ratować bezbronne maleństwa. W tym momencie życie kotków będzie dla Basi ważniejsze niż sprawdzian z matematyki. Podejmie decyzję o ratowaniu kociaków, która będzie miała dla niej fatalne skutki.

Nauczyciel Basi w 1813 odcinku "M jak miłość" zacznie jej grozić!

Chociaż w 1813 odcinku "M jak miłość" Basia dotrze w końcu do szkoły, to spóźni się na test ostatniej szansy. Matematyk (Michał Lewandowski) nie będzie słuchał żadnych wyjaśnień. Nie zgodzi się też na to, by Basia napisała sprawdzian w innym terminie.

- To twoje oceny, twój wybór! Dostałaś szansę na poprawę i z niej nie skorzystałaś! Przykro mi, kolejnego razu nie będzie! I jeśli tak dalej pójdzie, na koniec roku będę musiał wystawić ci ocenę niedostateczną! – zagrozi nauczyciel Basi, który w 1813 odcinku "M jak miłość" nie będzie chciał słuchać zapewnień Rogowskiej, że poprawi jedynki, że jest przygotowana do sprawdzianu.

Czy Marysia w 1813 odcinku "M jak miłość" będzie bardziej wyrozumiała dla córki i wstawi się za Basią u nauczyciela, gdy usłyszy o dramatycznej akcji ratunkowej w lesie? To się wyjaśni już niebawem.