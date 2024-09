M jak miłość, odcinek 1812: Poszukiwania Marcina zakończone? Ania dowie się gdzie on jest! Dostanie tajemniczy telefon - ZDJĘCIA

- Kto to dzwonił?

- Jakaś kobieta. Boże wyleciało mi jej nazwisko, ale mam do niej numer. Ona widziała Marcina!

- Co? Kiedy? Gdzie?

- Wczoraj w Toruniu, w kawiarni w rynku. Podszedł do niej, prosił o pieniądze, bo zbierał na bilet do domu. Ona jest przekonana, że to on. Znalazła jego zdjęcie na stronie fundacji. Widzisz? Mówiłam Ci, że to dobry pomysł!

- Prosił o pieniądze?

- Tak, ona na początku myślała, że to jakiś narkoman, ale potem on uśmiechnął się do niej, tak jak tylko Marcin potrafi.

- To dlaczego do nas nie zadzwoni?

- Nie wiem Kama! Marcin żyje i tylko to się liczy.