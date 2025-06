M jak miłość. Mariusz nie ma szans przy Jakubie w nowym sezonie? Fani wybrali swojego ulubieńca

M jak miłość. W życiu ciężarnej Kasi pojawi się kolejny kochanek? Walka Mariusza z Jakubem to nie wszystko?

Mariusz przegrał w oczach widzów! Fani zdecydowanie wolą Jakuba z "M jak miłość"

W nowym 26 sezonie "M jak miłość" internauci nie będą mieli żadnych wątpliwości! To Jakub będzie tym właściwym dla Kasi zdaniem fanów serialu. Po burzy komentarzy na Instagramie na profilu "M jak miłość" zrobiło się naprawdę gorąco. Widzowie pisali wprost: "Mam nadzieję, że Kasia będzie z Jakubem!", "Zdecydowanie team Jakub i Kasia" - tak między innymi brzmią wpisy widzów. Fani będą przekonani, że Kasia popełni błąd, próbując zbudować życie u boku Mariusza, ponieważ tak naprawdę jest ona pisana nikomu innemu jak Jakubowi.

Kasia w nowym 26 sezonie "M jak miłość" zrozumie, że wybrała źle?

Mariusz będzie próbował udowodnić, że zasługuje na miłość Kasi, ale opinia publiczna będzie nieugięta. Internauci uznają, że między nim a Kasią nie będzie tej samej chemii, która tak poruszała widzów, gdy Kasia była z Jakubem. Dla wielu fanów to właśnie Jakub był "jedynym prawdziwym partnerem", który potrafił pokazać, czym jest prawdziwa miłość.

Mariusz w nowym 26. sezonie "M jak miłość" odkryje, że dziecko Kasi nie jest jego?

W nowym 26 sezonie "M jak miłość" serial dostarczy widzom jeszcze większych emocji, bo Mariusz będzie żył w przekonaniu, że zostanie ojcem. Ale to tylko pozory! Kasia nie powie mu całej prawdy, a przecież to Jakub był z nią w nocy, kiedy zaszła w ciążę. Sytuacja zrobi się naprawdę napięta, gdy Mariusz zacznie coraz bardziej angażować się w przygotowania do narodzin dziecka, a Kasia… będzie milczeć.

Mariusz w nowym 26 sezonie "M jak miłość" będzie przekonany, że tworzy prawdziwą rodzinę z Kasią, ale prawda będzie brutalna. Nieświadomie wejdzie w rolę ojca, który nie ma z dzieckiem nic wspólnego. A wszystko dlatego, że Kasia nie znajdzie w sobie odwagi, żeby powiedzieć mu, kto naprawdę jest ojcem jej dziecka. I choć dla niej będzie to decyzja podszyta lękiem i wstydem, dla widzów stanie się jasne, że tylko Jakub powinien być przy niej w tym najważniejszym momencie.