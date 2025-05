M jak miłość. Jakub po rozwodzie z Kasią nie przestanie jej kochać! Będzie walczył nie tylko z Mariuszem? - ZDJĘCIA

Co dalej w "M jak miłość" z Kasią, Mariuszem i Jakubem w następnym sezonie?

Miłosny trójkąt z "M jak miłość", czyli Kasia, Mariusz i Jakub przetrwa nawet rozwód Karskich? Wiele na to wskazuje, bo Paulina Lasota, Mariusz Mosiewicz i Krzysztof Kwiatkowski właśnie realizują sceny do następnych odcinków, z których wynika, że rozprawa rozwodowa nie sprawi, że Jakub przestanie kochać Kasię.

W kolejnym sezonie "M jak miłość" Karskiemu wciąż będzie zależało przede wszystkim na szczęściu byłej żony, nieświadomy tego, że on i Mariusz padli ofiarami jej kłamstwa, że Kasia zaszła w ciążę z mężem, a nie z kochankiem. Być może dopiero po porodzie Kasi wyda się, że to dziecko jest Jakuba, bo będzie podobne do biologicznego ojca.

Kasia i Jakub wezmą rozwód w "M jak miłość", ale to jeszcze nie koniec

Pod koniec kwietnia na planie "M jak miłość" kręcono odcinek, w którym dojdzie do rozwodu Kasi i Jakuba i niespodziewanych wydarzeń w sądzie! Bo zakłamana, ciężarna Kasia zaskoczy wszystkich, przed wszystkim porzuconego Kubę, swoim bezczelnym zachowaniem. Do sądu przyjdzie bowiem z Mariuszem.

Miesiąc po rozwodzie Kasi i Jakuba w "M jak miłość" powstały kolejne sceny z udziałem byłych małżonków i Mariusza, którego zmanipuluje do końca. Zniszczy życie nie tylko jemu i Jakubowi, ale także dziecku. Mimo to Karski nie przestanie kochać Kasi.

Kto włączy się do walki Jakuba i Mariusza o Kasię w następnym sezonie "M jak miłość"?

Paulina Lasota na swoim profilu na Instagramie umieściła post, w którym zasugerowała, że do walki Jakuba z Mariuszem o Kasię dołączy ktoś jeszcze. Ale nie ujawniła, o kogo chodzi, kim może być ten "trzeci".