M jak miłość. Jakub weźmie rozwód z Kasią, ale długo nie będzie sam. Z kim prywatnie Krzysztof Kwiatkowski się spotyka? - ZDJĘCIA

Rozwód Kasi i Jakuba w następnym sezonie "M jak miłość"

Krzysztof Kwiatkowski znany jako Jakub Karski z "M jak miłość" to bez wątpienia jeden z najbardziej tajemniczych aktorów z obsady serialu. Gdy inni chętnie się dzielą kulisami prywatnego życia na profilach na Instagramie, ekranowy Jakub bardzo dba o to, żeby chronić swoją prywatność i nie zdradzać zbyt dużo.

Co nie przeszkadza Kwiatkowskiemu w tym, żeby publikować zdjęcia i filmiki zza kulis "M jak miłość", które ujawniają całkiem sporo z tego, co się wydarzy u jego bohatera w nowym sezonie po przerwie wakacyjnej.

Pod koniec kwietnia na planie "M jak miłość" kręcono premierowe odcinki, w których odbędzie się rozwód Kasi i Jakuba. Z relacji aktorów wynika, że Kasia przyjdzie do sądu z Mariuszem, a Jakubowi będzie towarzyszyła Martyna (Magdalena Turczeniewicz). Zachowanie ciężarnej Kasi wobec męża, którego okłamie w sprawie ich dziecka, będzie wyjątkowo bezczelne. Nie będzie się kryła z tym, że Mariusz, któremu wmówiła, że to on jest ojcem jest też teraz jej całym światem!

Dzięki zdjęciom z planu "M jak miłość" wiemy też, jak rozwinie się przyjaźń Jakuba z Martyną, dzięki której nie będzie sam po rozwodzie z Kasią. Kto wie, może Jakub dzięki Martynie znów będzie wiódł szczęśliwe, spokojnie życie i przestanie kochać Kasię. Czy prywatnie Krzysztof Kwiatkowski też ma u boku ukochaną kobietę?

Z kim prywatnie jest Krzysztof Kwiatkowski, aktor z "M jak miłość"?

Krzysztof Kwiatkowski w "M jak miłość" gra od 2017 roku od 1287 odcinka, w którym zadebiutował inspektor policji Jakub Karski. Zawsze cieszył się sympatią widzów, ale dopiero od trzech lat, od momentu, kiedy zaczęła się miłość Jakuba i Kasi, stał się jednym z bardziej lubianych aktorów.

Nie dba jednak o to, by wzbudzać zainteresowanie fanów serialu swoją osobą, bardzo chroni życie prywatne, nie pokazuje się publicznie z partnerką. Czy to oznacza, że Kwiatkowski jest sam? Nie ma dziewczyny?

Na profilu Kwiatkowskiego na Instagramie głównie widnieją zdjęcia i relacje z pracy, czyli najczęściej zza kulis "M jak miłość", z prób do spektakli teatralnych, czasem z profesjonalnych sesji zdjęciowych. Warto dodać, że 39-letni aktor rzadko pojawia się publicznie, nie pokazuje się na ściankach, unika czerwonych dywanów. Wyjątkiem są ostatnie prezentacje ramówek TVP, podczas których z innymi aktorami z obsady promuje "M jak miłość".

Nigdy nie wrzuca prywatnych fotek na Instagram, nie ma tam ujęć jego mieszkania, rodziny, a nawet przyjaciół.