M jak miłość. Mariusz nie dowie się prawdy o córce Jakuba! Kasia do końca będzie go okłamywać - ZDJĘCIA

Oni dowiedzą się prawdy o kłamstwie Kasi w sprawie ojcostwa córki Jakuba w obecnym sezonie "M jak miłość"!

W obecnym sezonie "M jak miłość" poza oszustką Kasią i pomagającą jej Anką (Katarzyna Russ) o jej sekrecie dowiedzą się zaledwie 2 osoby! Mimo tego, że przecież przez cały sezon Sanocka musiała mierzyć się z szantażującą ją Sokołowska, która zaczęła żądać od niej coraz większej sumy pieniędzy w zamian za milczenie. Jednak lekarce udało się oszukiwać wszystkich, a nawet doprowadzić do ślubu z Sanockim, który był pewien, że Zosia to jego córka.

Ale prawda będzie zupełnie inna, czego w 1929 odcinku "M jak miłość" już przypadkiem zdążyła dowiedzieć się Aneta, gdy usłyszała rozmowę Kasi z Anką, która zaczęła ją nachodzić w klinice. I nie inaczej będzie i potem, gdy Sokołowska nie odpuści i dalej będzie szantażować Sanocką, przez co o mało nie wyda jej przed mężem.

Jednak Sanockiego znów uda jej się oszukać, ale z nowym dyrektorem kliniki Sowińskim już tak łatwo nie pójdzie, bo ten dowie się prawdy od samej Sokołowskiej! I wówczas Kasia znajdzie się w kropce, bo Aleksander od razu postanowi to wykorzystać!

Mariusz wciąż nie dowie się, że Zosia jest córką Jakuba w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

Aczkolwiek w 1935 odcinku "M jak miłość" Mariusz się tego nie dowie. A co więcej, podobnie będzie i na początku nowego sezonu "M jak miłość", który widzowie zobaczą już po przerwie wakacyjnej. Skąd to wiadomo? Wszystko przez to, że aktorzy już wrócili na plan, gdzie nagrywają dla widzów nowe odcinki, które oni zobaczą już po wakacjach!

Mateusz Mosiewicz pochwalił się na swoim Instagramie wspólnymi zdjęciami z Pauliną Lasotą i ich serialową córeczką w swoim domu, co oznacza, że na początku nowego sezonu "M jak miłość" Kasia i Mariusz wciąż będą razem! Świadczy o tym również wymowny komentarza aktora, który wskazuje na to, że małżonkom będzie się naprawdę dobrze układać, co oznacza, że Sanocki wciąż będzie żył w bance mydlanej, która jeszcze nie pęknie!

- Kwitnąco!✌️🌺 @paulina_lasotaoff @mjakmilosc.official - skomentował Mateusz Mosiewicz.

To zrobi Kasia, aby Mariusz nie dowiedział się prawdy o dziecku Jakuba w "M jak miłość"!

Tym bardziej, że gdyby Sanocki poznał prawdę o dziecku Karskiego, to z pewnością tak łatwo nie przeszedłby obok tego obojętnie. Zwłaszcza, że swoim wybuchowym charakterem i chorobliwą zazdrością o Jakuba, której Kasia już nie raz była świadkiem. I stąd tak bardzo będzie zależało jej na tym, aby właśnie Mariusz nie dowiedział się prawdy, nawet, gdy pozna ją już Aneta czy Sowiński, a Anka dalej jej nie odpuści.

Już w 1932 odcinku "M jak miłość" Kasia będzie gotowa na wszystko, aby tylko Mariusz nie dowiedział się prawdy o dziecku. I to nie tylko pod kątem Anety, która będzie kazała powiedzieć jej prawdę zarówno swojemu obecnemu mężowi, jak i temu byłemu, ale także i Anki, która wciąż będzie do niej wydzwaniać i ją szantażować, przez co Sanocka znów zaleje się łzami.

Podobnie jak w 1935 odcinku "M jak miłość", gdy nie przestanie jej nękać i nachodzić, przez co lekarka zacznie już tracić grunt pod nogami. Ale mimo tego, nie cofnie się przed niczym, aby tylko Mariusz dowiedział się prawdy, a jej piękna bajka się nie skończyła!

