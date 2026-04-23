M jak miłość, odcinek 1932: Aneta pójdzie na układ z Wójcikiem! Tak pomoże jej załatwić Sowińskiego - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1932 - poniedziałek, 11.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1932 odcinku „M jak miłość” Wójcik kolejny raz zjawi się w klinice Chodakowskich, gdy Tymek znów zachoruje Oczywiście, Aneta jak zawsze zaoferuje mu swoją pomoc. Tym bardziej, że tym razem Mirosław wcale nie zawita do nich z powodu przewrażliwienia, bo chłopiec faktycznie będzie wymagał interwencji lekarskiej, gdy żona Olka wykryje u niego anginę.

W 1932 odcinku „M jak miłość” Aneta zajmie się chłopcem i pomoże go wyleczyć, za co Mirosław jak zawsze będzie jej dozgonnie wdzięczny. Do tego stopnia, że znów postanowi jej się odwdzięczyć, a ona z tego skorzysta. Tym bardziej, w świetle konfliktu Olka z Sowińskim i wcześniejszym ostrzeżeniu Wójcika, że nowy dyrektor administracyjny kliniki chce im zaszkodzić.

Tak Wójcik pomoże Anecie w sprawie Sowińskiego w 1932 odcinku „M jak miłość”!

W 1932 odcinku „M jak miłość” Wójcik zdobędzie kolejne cenne informacje o Chodakowskim i Sowińskim, którzy wejdą ze sobą w jeszcze ostrzejszy konflikt. Zwłaszcza, gdy Olek odkryje, że Aleksander nakazał lekarzom sporządzać codzienne szczegółowe raporty ze swojej pracy, w tym oczywiście także i jemu jako ordynatorowi oddziału. I wówczas mąż Anety już nie wytrzyma, gdyż po wymuszeniu korzystania z tańszych materiałów do operacji, dyrektor wpadnie jeszcze na to.

A następnie znów zacznie się czepiać Chodakowskich, przez co już nie będzie żadnych wątpliwości, że chce im zaszkodzić. Zwłaszcza, że zauważy dyrektor administracyjny kliniki obwinia o to winą właśnie Olka i z tego względu chce się zemścić nie o nawet pielęgniarka Tereska (Karolina Lutczyn), która także ostrzeże przed nim Anetę. I stąd w 1932 odcinku „M jak miłość” kolejne informacje od Wójcika okażą się tak cenne.

Chodakowscy w końcu poznają sekret Aleksandra w 1932 odcinku „M jak miłość”?

Czego w 1932 odcinku „M jak miłość” Mirosław dowie się o Aleksandrze? Czy odkryje, że Sowiński ma niepełnosprawną siostrę i dojdzie do tego, że nowy dyrektylko na nim, ale i na jego żonie? A może dotrze do czegoś innego?

Czy w 1932 odcinku „M jak miłość” Chodakowscy, wspierani przez Wójcika, zdołają rozprawić się z Sowińskim? A może Aleksander ich uprzedzi? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

