M jak miłość. Magda i Andrzej rozdzieleni. Niepokojący wpis Anny Muchy przed emisją nowej czołówki

Dlaczego Magda i Andrzej nie są razem na zdjęciach promujących nową czołówkę "M jak miłość"?

Nowa czołówka "M jak miłość" będzie miała premierę zaraz po stracie kolejnego 25 sezonu serialu, ale już teraz ukazały się oficjalne zdjęcia, na których nie sposób zauważyć niepokojącego szczegółu! Nic dziwnego, że jeden kadr z odświeżonej czołówki przestraszył nawet Annę Muchę, która na oficjalnym profilu "M jak miłość" na Instagramie zamieściła komentarz pod opiniami widzów na temat tego jak pięknie prezentują się wszystkie pary. Wszystkie oprócz Magdy i Andrzeja, bo oni na zdjęciach z czołówki zostali umieszczeni na dwóch odrębnych fotkach.

Anna Mucha zauważyła, że rozdzielili Magdę i Andrzeja w "M jak miłość"

"Ale nas rozdzielili 😮 czy to oznacza, że w nowym sezonie też będą próbowali 😳😱" - napisała Anna Mucha i od razu oznaczyła swojego ekranowego męża, czyli Krystiana Wieczorka. "Genialny kadr😂😂😂" -ocenił ekranowy Budzyński z "M jak miłość". Co bardziej podejrzliwi internauci podejrzewali nawet, że u boku Magdy nie ma Andrzeja, ale Ukrainiec Dima (Michaił Pszeniczny), który zakochał się w mężatce bez wzajemności.

"Ten w błękitnej koszuli to ja?😂" - napisał Krystian Wieczorek, by jeszcze podsycić napięcie. "Po geście Pani Ani raczej Dima 😎😁😉" - stwierdziła jedna z fanek. Co prawda to Andrzej towarzyszy Magdzie na zdjęciu promującym nową czołówkę "M jak miłość", ale czemu tylko Budzyńskich rozdzielono?

Obawy Anny Muchy o losy Magdy i Andrzeja w nowym sezonie "M jak miłość" mogą się potwierdzić? Czy jedną z bardziej lubianych par w serialu czeka rozstanie, jak wtedy gdy Budzyński dopuścił się zdrady z Julią (Marta Chodorowska)? Czas pokaże, ale po tym co dotychczas spotkało Budzyńskich, po tym co wymyślali dla nich scenarzyści, można się spodziewać wszystkiego.