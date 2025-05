M jak miłość. Kiedy nowy sezon? Jest już pierwszy ZWIASTUN. To się wydarzy po wakacjach - WIDEO

"M jak miłość" nowy sezon po przerwie wakacyjnej, data premiery, kiedy emisja w TVP?

Nowy sezon "M jak miłość" będzie miał premierę we wrześniu i jeśli jesienna ramówka TVP wystartuje bez żadnych komplikacji, to kolejny 1872 odcinek zobaczymy już w poniedziałek, 1.09.2025. A to oznacza, że wakacyjna przerwa w emisji hitowego serialu o Mostowiakach, Zduńskich, Rogowskich i Chodakowskich potrwa blisko 4 miesiące. Rekordowo długo w całej historii "M jak miłość".

Pełne napięcia oczekiwanie na początek nowego sezonu "M jak miłość" podsycają dodatkowo publikowane przez aktorów relacje z planu, filmiki zza kulis, które wrzucają na swoje profile na Instagramie i Facebooku. By uchylić rąbka tajemnicy, co się wydarzy w odcinkach "M jak miłość" jesienią, ostatnie "Kulisy serialu M jak miłość" też były poświęcone wydarzeniom, które dopiero przed nami.

Co się wydarzy w "M jak miłość" po wakacjach jesienią 2025? Jak potoczą się dalsze losy bohaterów?

Premierowe odcinki "M jak miłość" jesienią 2025 przyniosą nie tylko rozwód Kasi (Paulina Lasota) i Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski), którzy spotkają się na sali sądowej, by zakończyć niespełna dwuletnie małżeństwo, ale także dramaty, które spadną na Kamę (Michalina Sosna) i Marcina (Mikołaj Roznerski). Para detektywów będzie miała kolejnego wroga i to Kama boleśnie się przekona do czego będzie on zdolny.

Tragedie w nowym sezonie "M jak miłość" nie ominą też Franki (Dominika Kachlik) i Pawła (Rafał Mroczek), a straszny wypadek Zduńskich w Grabinie będzie miał związek z zagrożeniem, jakie pojawi się w rodzinnej wsi Mostowiaków.

Z "Kulis serialu M jak miłość" wiadomo też, że Magda (Anna Mucha) i Andrzej Budzyński (Krystian Wieczorek) oraz Julia Malicka (Marta Chodorowska) staną przed sądem. W kolejnych odcinkach ruszy proces Święcickiego, pijaka i awanturnika z Grabiny, który chciał zabić Magdę, ale napadł też Julię.

Co dalej z Dorotą (Iwona Rejzner) i Bartkiem (Arkadiusz Smoleński) w "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej? Czy zakochani będą szczęśliwi i już nic, ani nikt ich nie rozdzieli? Nie do końca, bo Natalka (Dominika Suchecka) nadal będzie w pobliżu Bartka i jego żony, zakochana w szwagrze bez wzajemności.