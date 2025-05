M jak miłość. Ruszy proces Święcickiego! To nie koniec koszmaru Magdy w nowym sezonie - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, ostatni odcinek 1871: Martyna zakocha się w Jakubie? Porówna go do męża, że Karski aż zaniemówi - ZDJĘCIA

W nowym sezonie "M jak miłość" ruszy proces Święcickiego

Budzyńscy nie zaznają spokoju. Do wymierzenia sprawiedliwości jeszcze daleko, a na rozprawę sądową ze Święcickim trzeba poczekać. Podły sąsiad Budzyńskich nie zniknie z ich życia. Chociaż Magda ma już świadomość, że to on napadł na Julię w lesie, a potem dopuścił się ataku w siedlisku, nie za wiele może z tym zrobić. Policja aresztowała mężczyznę, ale na wyrok sądu trzeba poczekać. Zdradzamy, że Magda spotka się w sądzie z oprawcą, ale to nastąpi dopiero w nowym sezonie "M jak miłość", już po przerwie wakacyjnej!

Julia świadkiem w sprawie Magdy

Podczas rozprawy w sądzie Magdę będzie wspierać Malicka. W końcu to ona padła ofiarą brutala, bo Święcicki mylnie wziął ją za Magdę. W skutek nieporozumienia wepchnął kobietę do wody. Nie wiedział, że postać w czerwonym płaszczu przeciwdeszczowym to nie Magda, a Julia! To jednak nie koniec, bo Święcicki chciał dokończyć dzieła i zakradł się do siedliska. Zaatakował Magdę, ale na szczęście przyłapała go Malicka. Rzuciła się w obronie żony Andrzeja (Krystian Wieczorek), ratując Magdę z opresji. Dopiero potem wyszło na jaw, że za całym złem stoi podły sąsiad. Czy dosięgnie do sprawiedliwość?

Zdradzamy, że Julia będzie świadkiem w sprawie przeciwko Święcickiemu. Stanie po stronie Budzyńskiej, złoży zeznania przed sądem, by pomóc wpakować sąsiada do więzienia. To może nie wystarczyć...

Batalia sądowa Budzyńskich ze Święcickim trochę potrwa

Jak można się domyśleć, wątek walki sądowej Budzyńskich ze Święcickim trochę potrwa. Prawdopodobnie nie skończy się na jednej rozprawie... Można przypuszczać, że sąsiad ma jakiegoś "asa w rękawie", a może nawet szykuje kolejny plan zniszczenia Magdy... Budzyńscy muszą być czujni.