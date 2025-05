i Autor: MTL Maxfilm M jak miłość. Kiedy 1872 odcinek w TVP? Data premiery nowego sezonu po wakacjach już ujawniona?

M jak miłość

M jak miłość. Kiedy 1872 odcinek w TVP? Data premiery nowego sezonu po wakacjach już ogłoszona? - ZWIASTUN

"M jak miłość" po przerwie wakacyjnej wróci dopiero we wrześniu, a na 1872 odcinek trzeba będzie długo czekać. Emisja nowego sezonu "M jak miłość" po wakacjach 2025 zacznie się w pierwszym tygodniu września! Data premiery 1872 odcinka "M jak miłość" na razie nie została ogłoszona, a to oznacza tylko jedno - widzowie przez 4 miesiące muszą uzbroić się w cierpliwość. Bo nawet w internecie na VOD.TVP.pl nie będzie nowego 1872 odcinka zbyt szybko. Sprawdź co już wiadomo, kiedy "M jak miłość" wróci na ekrany i zobacz ZWIASTUN nowego sezonu.