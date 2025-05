M jak miłość

Koniec M jak miłość z kolejną złą informacją. Skracają sezon i jeszcze to!

Koniec "M jak miłość" z kiepską informacją dla widzów. Niektórzy mogą nie być zachwyceni tak szybkim zniknięciem ulubionych bohaterów z ekranu. Przerwa wakacyjna rozpoczyna się już 6. maja 2025 roku! To oznacza około 4-miesięczną przerwę w emisji hitu TVP2, co nie każdemu pasuje. To jednak nie koniec kontrowersyjnych, niezbyt przyjemnych informacji dla fanów "M jak miłość". Pod koniec 1871 odcinka nie pojawi się coś, na co z pewnością wszyscy czekają... Sprawdź szczegóły!