Tak zakończą najkrótszy sezon M jak miłość. Oficjalny komunikat pod koniec 1871 odcinka daje do myślenia

Koniec M jak miłość. Taka będzie końcówka finałowego, 1871 odcinka hitu TVP2

Finał "M jak miłość" przypada na 6 maja 2025 roku! To naprawdę wczesna pora zakończenia produkcji, skoro wakacje zaczynają się dopiero 27 czerwca. Niektórzy widzowie mogą być nieco rozżaleni takim obrotem spraw — tym bardziej że póki co nie ma oficjalnych wyjaśnień ze strony produkcji ani postów w mediach społecznościowych dotyczących zakończenia 25. sezonu już na początku maja.

Zdradzamy, że pod koniec 1871 odcinka "M jak miłość" widzowie usłyszą pewien komunikat, który rozwieje wszelkie wątpliwości, czy to naprawdę koniec spotkań z ulubionymi bohaterami (przynajmniej do jesieni). Padną ważne słowa, ale będzie także zaskoczenie.

Komunikat zamiast zwiastuna na nowy sezon "M jak miłość"

Pod koniec 1871 odcinku "M jak miłość" nie będzie żadnego zwiastuna na nowy sezon, tak jak miało to miejsce np. w zeszłym roku. Po każdym odcinku "M jak miłość" pojawia się krótki zwiastun kolejnego odcinka, więc widzowie zapewne liczyliby na mały skrót wydarzeń, które zagoszczą na ekranie już od września. To niestety nie dojdzie do skutku, ponieważ zamiast zwiastuna, pod koniec 1871 odcinka "M jak miłość" wyemitują kilka zdjęć z minionych odcinków oraz komunikat.

Obejrzeli Państwo ostatni odcinek przed wakacjami. Dziękujemy, że "M jak miłość" to niezmiennie numer jeden wśród polskich seriali. Wracamy do Was na początku września z jubileuszowym sezonem i mnóstwem niespodzianek. 25 lat "M jak miłość". Bądźcie z nami - usłyszymy pod koniec 1871 odcinku "M jak miłość".

"M jak miłość" wraca od września

Zgodnie z tym, co usłyszymy pod koniec 1871 odcinka "M jak miłość", nowe odcinki powinny ruszyć od września. To oznacza ok. 4-miesięczną przerwę od ulubionych bohaterów oraz ciekawych wątków. Póki co nie ma także informacji o nowym zwiastunie kolejnego sezonu.