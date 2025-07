M jak miłość. Kasia będzie szła w zaparte. Jakub przejdzie katusze, zanim pozna prawdę, a potem będzie tylko gorzej - ZDJĘCIA

Kasia z Jakubem w nowym sezonie serialu „M jak miłość”

W „M jak miłość” po wakacjach Kasia będzie usiłowała utrzymać swoje oszustwo w mocy, jak długo się da. Będzie wierzyć, że stworzona przez nią alternatywna rzeczywistość będzie trwać. Będzie tkwić w kłamstwie wobec dwóch najważniejszych mężczyzn w swoim życiu – kochanka Mariusza (Mateusz Mosiewicz), w którym obsesyjnie się zakochała i męża, któremu przysięgała wierność do grobowej deski. Na nowym zdjęciu z planu realizacji odcinka z kolejnego sezonu Kasia z ciężarnym brzuchem siedzi obok Jakuba. Czy w tej scenie Kuba już wie, jak bardzo go oszukała? Bo w końcu wszystko przecież się wyda...

Szczęście odwróci się od Kasi w nowych odcinkach „M jak miłość”

Po wakacjach w „M jak miłość” Kasia zbierze żniwo swojej zdrady. Przekona się, że nie nad wszystkim ma kontrolę i że inni ludzie nie będą postępować pod jej dyktando. Jakiekolwiek haki ma na swoją koleżankę laborantkę, Annę (Katarzyna Russ), okażą się za słabe, by ryzykowała dla niej karierę. Nie utrzyma języka za zębami i mleko się rozleje… To będą najbardziej dramatyczne wydarzenia w życiu Karskiej. Czy w którymkolwiek momencie kolejnego sezonu zacznie żałować, że dała się zaślepić miłości do szkolnej sympatii?

Oszustwo Kasi zmieni Jakuba w „M jak miłość”

Kłamstwo Kasi będzie wielkim skandalem w nowym sezonie serialu „M jak miłość”. Kiedy wyjdzie na jaw, Karska będzie potrzebować prawnika, bo jej oszustwo jest karane więzieniem. Może tak się zdarzyć, że to Sylwia (Hanna Turnau) weźmie jej sprawę na prośbę Anety (Ilona Janyst) – taki bieg wypadków sugeruje jedno ze zdjęć z planu. Zanim tak się stanie, Jakub przez jakiś czas będzie wierzył, że ojcem dziecka jest kochanek żony, a nie on. Ale potem pozna prawdę, bo Anna wcale nie będzie milczeć jak grób. Nie będzie mógł się pogodzić ze skalą okrucieństwa żony. Czym sobie na nie zasłużył?! Niczym i dlatego jej kłamstwo zaważy na jego dalszych relacjach z kobietami… Związek z Martyną będzie się pięknie rozwijać – zabierze ją ze sobą na wesele Marcina (Mikołaj Roznerski) – ale dramatyczne przeżycia mogą mu zaszkodzić. Czy tak się właśnie stanie w kolejnych odcinkach „M jak miłość”?