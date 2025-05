M jak miłość

M jak miłość. Gdzie jest Marcin? Kama świętowała wyjątkowy dzień bez niego! Zamiast Marcina pojawił się ktoś inny - ZDJĘCIA

Na planie "M jak miłość" powstają nowe odcinki,w których nie zabraknie dalszych losów Kamy i Marcina. Przy okazji cała ekipa miała wyjątkowy powód do świętowania. Michalina Sosna obchodziła 36. urodziny i z tej okazji produkcja serialu przygotowała dla niej niespodziankę. Do urodzinowych życzeń dla ekranowej Kamy z "M jak miłość" włączyli się też inni aktorzy. Ale zabrakło wśród nich Mikołaja Roznerskiego... Gdzie jest Marcin? Pytają o to fani pod zdjęciem Kamy z rodziną i przyszłą teściową. Wyjaśniamy! Zobacz w GALERII ujęcia zza kulis "M jak miłość".