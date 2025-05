M jak miłość. Kama pobita w nowym sezonie! To Jakub rzuci się na ratunek ukochanej Marcina - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość. Kasia do reszty zmanipuluje Mariusza w nowym sezonie! Zniszczy też życie Jakubowi i ich dziecku - WIDEO, ZDJĘCIA

M jak miłość, ostatni odcinek 1871: Kasia poczuje instynkt macierzyński! Na koniec sezonu zrobi wszystko, by jej dziecko miało Mariusza za ojca - ZDJĘCIA

M jak miłość. Kiedy nowy sezon? Jest już pierwszy ZWIASTUN. Wiemy, co się wydarzy w odcinkach po wakacjach - WIDEO

Kama pobita w nowym sezonie "M jak miłość"

To naprawdę się wydarzy w "M jak miłość" po wakacjach! Kamę spotka prawdziwe nieszczęście i znajdzie się w środku niebezpiecznej sytuacji, która może ją wiele kosztować. Już wiadomo, że ukochana Chodakowskiego zacznie pracę w biurze detektywistycznym. W pewnym momencie do środka wejdzie tajemniczy mężczyzna, prawdopodobnie klient agencji. Oprych bestialsko napadnie na Kamę, wymierzy jej siarczysty policzek, a kobieta aż wrzaśnie z bólu i strachu. Ręka napastnika zostawi ślad na skórze Ślązaczki, ale to nie koniec.

Jakub stanie w obronie Kamy w nowym sezonie "M jak miłość". Rzuci się na jej oprawcę

W momencie napadu na Kamę w agencji pojawi się czujny Jakub. Karski od razu zareaguje, rzuci się na napastnika od tyłu, szarpnie mężczyzną i obaj niemal wywrócą się na stojący obok regał z dokumentami. Między detektywem a wrogiem Kamy wywiąże się ostra bójka. Karski wie, co robi. Na szczęście Kama nie będzie musiała walczyć z oprychem sam na sam, ponieważ prawdopodobnie nie miałaby żadnych szans! Niestety nie zapowiada się, by Marcin był w pobliżu. To Karski stanie na wysokości zadania i uratuje Ślązaczkę.

Nie będzie spokoju u Kamy i Marcina w nowym sezonie "M jak miłość"

Szokujące sceny pobicia, z których zdjęcia można zobaczyć w naszej galerii wskazują na to, iż Kama z Marcinem nie zaznają spokoju. W ich życiu znów zagości niebezpieczeństwo... Póki co nie wiadomo nawet, kim dokładnie jest tajemniczy oprawca. Sceny walki w agencji detektywistycznej są jednak mocne i wskazują na to, że jeszcze wiele się wydarzy. Kamie po pobiciu zostanie siny ślad na policzku, a Karski znów wykaże się walecznością i honorem.

To nie pierwszy raz, kiedy Jakub ratuje kobietę z opresji. Tym razem będzie to ukochana przyjaciela, ale przecież Karski ochraniał także Martynę (Magdalena Turczeniewicz). To dzięki niemu nie zginęła z ręki gangstera Roberta (Kamil Drężek). Jakub znów udowodni, że nie cofnie się przed niczym i można na niego liczyć!

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu za kulisami serialu! To się wydarzy po wakacjach