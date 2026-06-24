M jak miłość. Dorota nie zrezygnuje z kariery dla bycia matką Franka? Wciąż nie wiadomo, gdzie pracuje i jak zdobyła fortunę - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-06-24 21:47

Jedną z tajemnic "M jak miłość" jest to na czym Dorota Lisiecka (Iwona Rejzner), milionerka z Grabiny, żona Bartka (Arkadiusz Smoleński), zbiła ogromny majątek. Nigdy nie pracuje, a mimo to stać ją było na wystawne życie, elegancką willę na wsi, którą sprzedała i kupiła siedlisko. Dorota ma taką fortunę, że nie musi prowadzić tam pensjonatu. Czy jednak biznes, który przyniósł jej bogactwo, kręci się sam? Kariera Doroty zeszła na dalszy plan, kiedy została matką Franka (Jarosław Śmigielski). Tylko czy ta rola jej wystarczy? Zdjęcia z planu nowego sezonu "M jak miłość" to dowód, że żona Bartka znów zacznie robić interesy... Poznaj szczegóły.

Majątek Doroty Lisickiej z "M jak miłość" to pilnie strzeżona tajemnica! 

W "M jak miłość" nigdy nie pokazano gdzie Dorota Lisiecka pracuje, jak prowadzi swoją firmę. Kiedy blisko trzy lata temu bogaczka pojawiła się w sadze o Mostowiakach od razu stało się jasne, że to bizneswoman, która wie jak zarabiać pieniądze! Co takiego robi Dorota, że jest milionerką i może sobie pozwolić na każdy wydatek? Nawet Bartek nie musi pracować, bo żona mogłaby go utrzymywać. Założył jednak własne biuro projektowania ogród, jest wspólnikiem Tadeusza (Bartłomiej Nowosielski) w firmie ogrodniczej. 

Iwona Rejzner w jednym z wywiadów pochwaliła się jednak, że jej bohaterka z "M jak miłość" ma własny helikopter, dom w Maroku i willę w Portugalii. Tylko że wcale nie widać tej części majątku Doroty, a od kiedy zamieszkali z Bartkiem w siedlisku ich poziom życia zupełnie się zmienił. Milionerka już nie obnosi się tak ze swoimi majątkiem, nie ubiera elegancko i szykowanie, nie nosi drogiej biżuterii. Nawet rzadko wspomina o biznesie i karierze, które kiedyś były dla niej tak ważne. Zobacz też: M jak miłość. Szczęście Doroty, Bartka i Franka nie potrwa długo? Są już przecieki z planu nowego sezonu - ZDJĘCIA

Jak potoczą się dalej losy Doroty, Bartka i ich syna Franka w "M jak miłość" po wakacjach?

Nowy sezon "M jak miłość" będzie dla Doroty i Bartka sprawdzianem w roli rodziców. Po adopcji Franka wreszcie poczuli się jak pełna, kompletna rodzina, dla której siedlisko w Grabinie stało się domem i oazą spokoju. Nie na długo, bo wciąż będzie czyhał na nich ojczym Franka, Malicki (Marcin Sitek). Poza tym sporym wyzwaniem będzie dla Lisieckich wychowanie dojrzewającego nastolatka, u którego zaczną buzować hormony i nie tylko...

Tajemnicze interesy Doroty w następnym sezonie "M jak miłość"

Nic dziwnego, że do pewnego czasu w "M jak miłość" po wakacjach Dorota nie będzie myślała o pracy, karierze, prowadzeniu biznesu. Tylko jak ma na zarabiać, skoro nie interesuje się firmą? Iwona Rejzner na swoim profilu na Instagramie umieściła najnowsze zdjęcia Doroty -  bizneswoman, która znów zacznie robić tajemnicze interesy. Widocznie rola matki Franka, bezczynne siedzenie w siedlisku w Grabinie, nie wystarczą Dorocie na tyle, by czuć się spełnioną kobietą. 

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Kolaż przedstawiający Dorotę Lisiecką z serialu M jak miłość. Po lewej stronie Dorota w eleganckim, różowym garniturze i okularach przeciwsłonecznych, po prawej uśmiechnięta Dorota z synem Frankiem na tle zieleni. Fotografie ilustrują, jak Dorota łączy karierę z macierzyństwem, o czym można przeczytać na Super Seriale.
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