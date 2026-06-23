M jak miłość. Była ukochana Pawła znów na planie! Po latach Joanna Kuberska wróci do roli Julki? - ZDJĘCIA

To dlatego Julka odeszła od Pawła w "M jak miłość". Tak się skończyła ich miłość

Joanna Kuberska odeszła z "M jak miłość" na początku października 2019 roku, ale ostatni odcinek z udziałem Julki Kryszak, byłej już dziewczyny Pawła Zduńskiego, widzowie zobaczyli w TVP2 dopiero po koniec stycznia 2020 roku. Bohaterka nie została uśmiercona! Scenarzyści zdecydowali, że wyjdzie z Warszawy do rodzinnego Janowa, żeby zapomnieć o Pawle, bo ich związek nie miał żadnej przyszłości.

Mimo że byli razem dość długo, Julka czuła, że nie jest miłością życia Zduńskiego, że nie kocha jej wystarczająco mocno. Ich pożegnanie było jednak bardzo bolesne dla Julki. Od tamtej pory nie wiadomo, co się z nią dzieje.

Po odejściu z obsady "M jak miłość" Joanna Kuberska zaczęła grać w innym popularnych serialach. Cały czas gra saksofonistkę Monika Drzazga w "Ojcu Mateuszu", a tuż przed przerwą wakacyjną pojawiła się w ostatnim odcinku "Na dobre i na złe" w roli Doroty Dobrej, żony Jakuba (Mateusz Kmiecik), kardiochirurga i gwałciciela...

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Czy Julka wróci do "M jak miłość" w następnym sezonie?

To już pewne, że 34-letnia aktorka, która dzięki roli Julki z "M jak miłość" zdobyła ogromną popularność, wystąpi także w następnym sezonie "Na dobre i na złe" i jako Dorota będzie broniła Jakuba przed oskarżeniami o zgwałcenie Marii Malewicz (Sylwia Achu). Podczas ostatniej wizyty na planie serialu Joanna Kuberska spotkała się z Małgorzatą Pieńkowską i opublikowała ich wspólne zdjęcie na swoim profilu na Instagramie.

To przypadek, czy Julka wróci do "M jak miłość" w odcinkach, które będą emitowane po wakacjach jesienią? Zapewne nie wszyscy wiedzą, ale ekipy produkcyjne tych dwóch seriali często realizują zdjęcia na tej samej hali nagrań albo nawet w plenerze. Stąd to spotkanie ekranowych bohaterek z "M jak miłość" - Julki i Marysi.

Nic nie wskazuje na powrót Julki do Pawła w następnym sezonie "M jak miłość". Była ukochana Zduńskiego do już zamknięty rozdział jego życia, ale wiadomo na pewno, że u boku wdowca pojawi się kolejna piękna dziewczyna... Oprócz Agnes (Amanda Mincewicz) nowa bohaterka będzie kobietą, na którą Paweł będzie mógł liczyć w tym trudnym czasie po śmierci Franki.

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