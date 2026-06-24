Barwy szczęścia. Lucyna zostanie na stałe w domu Pyrków. Odpuszczą jej akcję z ukrywaniem, że jest matką Wilka?

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-06-24 13:46

Najnowsze zdjęcia z oficjalnego Instagrama „Barw szczęścia” wywołały wśród widzów spore zaskoczenie. Lucyna Zwierzchowska (Grażyna Zielińska) została na nich pokazana w wyjątkowo ciepłych ujęciach razem z Asią (Anna Gzyra-Augustynowicz) i Hubertem (Marek Molak). Cała trójka uśmiecha się do obiektywu i wygląda jak rodzina, która zna się od lat, a nie bohaterowie uwikłani w skomplikowane relacje i konflikty wokół Zacisznej. To właśnie te kadry sprawiły, że pojawiło się pytanie, czy Lucyna na dobre zostanie w domu Pyrków? Co z aferą o dom?

Lucyna na sesji z rodziną Pyrków

Opublikowane materiały z planu „Barw szczęścia” przedstawiają Lucynę w dużej bliskości Asi i Huberta, w atmosferze, która sugeruje spokój i porozumienie. To dalekie od konfliktów, które towarzyszyły jej pojawieniu się w życiu Pyrków. W samym serialu sytuacja jest jednak znacznie bardziej złożona. Lucyna od początku funkcjonowała jako osoba związana z tematami finansowymi i decyzjami dotyczącymi domu przy Zacisznej, a jej działania nie zawsze były czytelne dla otoczenia. 

Co dalej z aferą bycia matką Wilka?

W centrum całego wątku nadal znajduje się Maciej Wilk (Adam Szczyszczaj), deweloper, który konsekwentnie dąży do przejęcia terenu, na którym mieszkają Pyrkowie i ich sąsiedzi. Lucyna odgrywa w tym zamieszkaniu wielką rolę. Z wcześniejszych wydarzeń w "Barwach szczęścia" wiadomo już, że jest ona matką Wilka, a jej obecność przy Pyrkach nie jest przypadkowa, to element większej strategii związanej z nieruchomościami i wpływem na decyzje Huberta.

Lucyna potrafi działać w sposób wręcz szokujący i udowodniła, że umie pokłócić się na pokaz, by załatwiać szemrane interesy syna.. Z jednej strony utrzymywała dobre relacje z Pyrkami i udawała, że ich broni, ale jej działania mogą sprzyjać interesom Wilka.

Czy Lucyna zostanie na stałe u Pyrków?

Wiele na to wskazuje, skro na najnowszych nagraniach na Instagramie "Barw szczęścia" występuje tuż przy Asi i Hubercie. Najnowsze materiały promocyjne sugerują, że Lucyna nie znika z tej historii. Jej obecność przy Asi i Hubercie wygląda na trwały element fabuły, co oznacza, że konflikt wokół Zacisznej i wpływ Wilka będą nadal się rozwijać. A Instagramowa „sielanka” może być tylko pozorem, bo wciąż trwa gra o znacznie większą stawkę niż relacje między bohaterami.

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