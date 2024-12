M jak miłość. Ciąża Franki nie obędzie się bez komplikacji! Najpierw rozstanie z Pawłem i ucieczka w góry, a później to - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1834: Andrzej przyłapie Dimę i Julię na pocałunku! To się źle skończy - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Na planie "M jak miłość" kręcone są właśnie nowe odcinki, w których ciężarna Franka i Paweł znów będą razem, ale zanim to nastąpi u Zduńskich nie zabraknie emocji! Dominika Kachlik na swoim profilu na Instagramie ujawniła zdjęcie zza kulis serialu, sprzed gabinetu lekarskiego i zapowiedziała, że jej bohaterka będzie pod stałą opieką ginekologa.

To oznacza, że ciąża Franki w "M jak miłość" w nowym roku będzie zagrożona? Cudem będzie już to, że w ogóle ona i Paweł będą się spodziewali dziecka. Przecież wyniki badań Zduńskiego z kliniki leczenia niepłodności wykazały, że jest bezpłodny. Dlatego tak trudno będzie uwierzyć Pawłowi, że Franka to z nim zaszła w ciążę! Podejrzenia skieruje więc na Piotrka, bo nadal nie pogodzi się ze zdradą żony i brata.

Tak Franka w "M jak miłość" zaszła w ciążę z bezpłodnym Pawłem

To jednak magiczna noc Franki i Pawła na poprawinach po weselu jej stryja w górach w 1828 odcinku "M jak miłość" sprawiła cud i pozwoli Zduńskim cieszyć się z upragnionego dziecka. Nie od razu, bo kiedy w jednym z nowych odcinków "M jak miłość" Franka zrobi test ciążowy i odkryje, że zostanie matką, w jej małżeństwie z Pawłem nie będzie się działo najlepiej. Chorobliwie zazdrosny Zduński ubzdura sobie, że między Franką i Piotrkiem jest coś więcej, że żona ma słabość do jego brata bliźniaka.

"Kulisy serialu M jak miłość" odsłoniły już sceny z odcinków w styczniu, w którym zapłakana Franka na wieść o ciąży zwierzy się Kindze (Katarzyna Cichopek), że Pawłowi kompletnie odbiło. A z ust Rafała Mroczka padło nawet pytanie: "Czy to może być koniec tego małżeństwa?"

Ciężarna Franka ucieknie od Pawła w góry w nowych odcinkach "M jak miłość" w styczniu

Nie jest już tajemnicą, że wkrótce potem w "M jak miłość" ciężarna Franka wyjedzie w góry do rodzinnego domu w Bukowinie. Ucieknie od Pawła, zostawi męża, który przestanie jej ufać. Przez jakiś wszystko będzie wskazywało na to, że Zduńscy się nie pogodzą, że nawet wymarzone dziecko ich nie połączy. To wszystko będzie się działo w nowych odcinkach "M jak miłość" w styczniu.

Czy ciężarna Franka i Paweł w "M jak miłość" będą razem?

Na szczęście wraz z nadejściem wiosny w "M jak miłość" Franka rozkwitnie w ciąży i znów będzie z Pawłem. Dowodem na to, że najnowsze zdjęcia z planu serialu, na których już widać coraz większy ciążowy brzuszek Franki i męża u jej boku. Wydaje się więc, że Paweł jakoś zapanuje nad zazdrością i wreszcie się opamięta.