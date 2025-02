M jak miłość. Chemia u Kamy i Marcina nie tylko w serialu! Michalina Sosna szczerze o relacji z Mikołajem Roznerskim

Zawiła historia Kamy i Marcina w „M jak miłość”!

Kama i Marcin już od niespełna 2 lat tworzą w „M jak miłość” zgrany duet, gdyż właśnie wtedy Michalina Sosna dołączyła do obsady serialu i przebojem zdobyła nie tylko Chodakowskiego, ale i rzeszę fanów. Widzowie pokochali striptizerkę, która szybko zdobyła nie tylko ich serca, ale i samego detektywa, który akurat leczył swoje serce po rozstaniu z Izą (Adriana Kalska). Ale długo nie został sam, gdyż lukę po niewiernej żonie zastąpiła mu właśnie zakichana w nim Kama, którą w końcu i Marcin obdarzył uczuciem!

Ale szczęście zakochanych w „M jak miłość” wcale nie potrwało długo, a wszystko z winy gangstera Roberta (Kamil Drężek). To przez niego Marcin zniknął, a w efekcie i stracił pamięć, przez co nie pamiętał ani drogi do domu, ani swoich najbliższych. I choć wówczas zbliżył się do Martyny (Magdalena Turczeniewicz), to ostatecznie przypomniał sobie Kamę i to ich miłość zwyciężyła! Ale stało się tak nie bez przyczyny!

Tak wyglądają relacje Michaliny Sosny i Mikołaja Roznerskiego poza planem „M jak miłość”!

Michalina Sosna gościła niedawno na „Czerwonym Dywanie” w „Pytaniu na śniadanie”, gdzie otworzyła się na temat swojej prywatnej relacji z Mikołajem Roznerskim. Aktorka potwierdziła, że poza planem „M jak miłość” także ma ze swoim serialowym partnerem dobrą relację, a to z pewnością sprawia, że tak dobrze odnajdują się i na ekranie. I dzięki temu widzowie później tak chętnie śledzą wątek Kamy i Marcina w „M jak miłość”!

- Dogadujemy się. Może dzięki temu to nasze kumpelstwo przechodzi na ekran i ludzie tak chętnie oglądają Kamę i Marcina. Dobrze się bawimy. Fajnie jest, bo jak jest flow, to człowiek wymyśla jakieś rzeczy w scenach. Taką świeżość łapie – przyznała Michalina Sosna.

I coś w tym rzeczywiście jest, gdyż po prywatnym rozstaniu aktora z Adrianą Kalską, która wcześniej i w „M jak miłość” grała jego żonę, fani dostrzegli, że nie ma już między nimi takiej chemii, co wcześniej. I aż źle im się oglądało ich wątek. W zupełnym przeciwieństwie do Kamy i Marcina, gdzie widać tą chemię gołym okiem!

Co czeka Kamę i Marcina w kolejnych odcinkach „M jak miłość”?

I ta chemia między aktorami będzie potrzebna i w następnych odcinkach „M jak miłość”, gdyż ich związek znów zostanie wystawiony na poważną próbę. A wszystko za sprawą Martyny, która nie będzie mogła pogodzić się z rozstaniem z Marcinem i po pijaku zacznie go dręczyć telefonami i wiadomościami, przez co detektyw znów zacznie się o nią niepokoić, a Kama już tego nie zniesie. Ale gdy osobiście zjawi się u swojej rywalki, to zrozumie, że faktycznie potrzebuje ona pomocy. I sama jej ją zaoferuje i zachęci do prawdziwej walki o Chodakowskiego w „M jak miłość”! Kto ją wygra? Przekonamy się już niebawem!