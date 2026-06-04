M jak miłość. Bogna nie odpuści sobie Mateusza w nowym sezonie! Wciąż będzie walczyć o niego z Majką - ZDJĘCIA

Bogna nie zniknie z życia Mateusza w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach walka o Mateusza wcale się nie skończy, bo ani Bogna, ani Majka nie złożą broni! Siostra Igora (Maksymilian Obst) podejmie rękawicę i dalej będzie walczyć o uczucia młodego Mostowiaka razem ze studentką WAT-u, do której żołnierz znów nieco się zbliży. Być może dlatego, że dziewczyna w końcu zostawi Tomka (Chris Cugowski), gdy na świat przyjdzie jego syn, owoc jego zdrady z Justyną (Marta Malinowska).

Ale to w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej wcale nie zniechęci Bogny! A wręcz przeciwnie, gdyż doda jej dodatkowej motywacji do walki. Zwłaszcza, że i tak będzie o krok dalej od Majki, bo zdąży już całować się z Mateuszem i to na jej oczach. Jednak oczywiście na tym nie będzie zamierzała zaprzestać. Szczególnie, gdy niebezpieczeństwo ze strony rywalki wciąż będzie się czaić i to nawet bardziej niż wcześniej.

Bogna wciąż będzie rywalizować o Mostowiaka z Majką w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Sherazade Wolff pochwaliła się na swojej relacji na Instagramie zdjęciami z planu do nowego sezonu "M jak miłość" po wakacjach. A to oznacza jedno, że wcale nie zniknie z życia Mateusza! Tym bardziej, że na ujęciach widać ją gotową do walki o serce młodego Mostowiaka!

Tyle tylko, że w obecnej sytuacji w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej to wcale może nie być takie proste, ale zdeterminowana siostra Igora oczywiście się nie podda! Zwłaszcza, że za bardzo będzie jej zależeć na Mateuszu, aby mogła się poddać!

- mjakmilosc.offical i am in you😋🎬🎬 - napisała aktorka, po czym dodała - mjakmilosc.offical ciekawe rzeczy się dzieją...

Z kim będzie Mateusz w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Tylko, która z nich ostatecznie w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach zdobędzie serce Mateusza? Czy będzie to waleczna Bogna, która do tej pory miała wsparcie przyjaciół Mostowiaka? A może ta sztuka wreszcie uda się Majce i zakochani studenci WAT-u w końcu będą razem? Czy tym razem to jej zaczną pomagać najbliżsi żołnierza?

Zwłaszcza, że w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej swatanie się nie skończy, bo do gry już mocniej wkroczy sam Michał (Tomasz Rożniatowski), który spróbuje połączyć ze sobą Janka (Jakub Sirko) z Matyldą (Klementyna Lamort), tak jak wcześniej oni zrobili to z nim i Eweliną (Anna Jarosik)! Czy po nich przyjdzie kolej i na Mateusza? I za kim tym razem wstawią się jego przyjaciele? A może to Mostowiak sam dokona ostatecznego wyboru? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowych odcinkach!

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