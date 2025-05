M jak miłość. Andrzej zapomniał, że ma syna, teraz to samo czeka jego córkę! Takich zmian w rodzinie Budzyńskich nikt się nie spodziewał - ZDJĘCIA

M jak miłość. Wielki powrót do bistro Kingi dawno niewidzianego bohatera! To on zastąpi Frankę? - ZDJĘCIA

To dlatego Andrzej Budzyński w "M jak miłość" zapomniał, że ma syna. Gdzie jest Piotruś?

Syn Andrzeja Budzyńskiego w "M jak miłość" ma dziś 22-lata i nawet nie wie, że prawnik jest jego ojcem! Jak to się stało, że Piotruś pojawił się w jego życiu, ale nigdy nie poznał prawdy? Edyta Bielak (Ewa Bukowska), dawna ukochana Andrzeja, nie powiedziała mu, że była z nim w ciąży. Kiedy Piotruś miał 10 lat zjawiła się nagle w domu matki Budzyńskiego, Wandy (Maria Rybarczyk), i tylko jej przyznała się, że ma dziecko z Andrzejem.

Niewiele brakowało, a już wtedy w "M jak miłość" Edyta zniszczyłaby małżeństwo Andrzeja i Marty. Ostatecznie Budzyńscy przetrwali tę ciężką próbę, a gdy Piotruś i jego matka wyjechali wyjechali do USA. Andrzej, dla dobra syna, zgodził się nie mówić Piotrkowi prawdy, w zamian za to, że będzie mógł się z nim widywać. Nie dbał jednak o kontakty z Piotrusiem

W 2014 roku w "M jak miłość" Wanda Budzyńska odwiedziła wnuka w USA. Andrzej chciał polecieć razem z nią, ale ze względu na kłopoty swojego pasierba Łukasza (Jakub Józefowicz) powstrzymał się od tego zamiaru. Postanowił już nie kontaktować się z biologicznym synem.

Córki Andrzeja zabraknie w rodzinie Budzyńskich w "M jak miłość" jesienią!

Tak jak syn Andrzeja w nowym sezonie "M jak miłość" z jego życia zniknie już na zawsze Ania Wojciechowska, córka Marty, którą Budzyńskich wychowywał od małego? Wiele na to wskazuje, bo Ania wyjechała na studia do Amsterdamu, tam rozpoczęła kolejny etap życia i po wyjeździe Marty do Włoch nie będzie miała już powodu, by wrócić do Polski.

Ostatni raz Ania i Andrzej widzieli się w 1836 odcinku "M jak miłość" na ślubie Marty i Jacka Mileckiego (Robert Moskwa). Chociaż zawsze łączyła ich bardzo bliska więź, tym razem nawet nie zdążyli porozmawiać.

Magda i Andrzej zostaną sami bez dzieci w nowym sezonie "M jak miłość"

Pustka po Ani w kolejnym sezonie "M jak miłość" nie będzie za bardzo widoczna, skoro Andrzej zapomniał o córce, tak jak o własnym synu. Tylko Magda będzie jeszcze utrzymywała kontakt ze swoim adoptowanym synem Maćkiem (Franciszek Przanowski), ale Budzyński nie wspomni nawet o dzieciach.

Wiele wskazuje na to, że w nachodzących odcinkach "M jak miłość" w rodzinie Budzyńskich coraz częściej będzie też brakowało Nadii (Mira Fareniuk), którą Magda kocha jak własną córkę. Dima (Michaił Pszeniczny) razem z Nadią i ukochaną Julią (Marta Chodorowska) wyprowadził się z z Grabiny do Warszawy, więc w siedlisku nie będzie już żadnych dzieci Budzyńskich.

W tej sytuacji Magda i Andrzej będą mogli zaopiekować się innym spragnionym troski i miłości dzieckiem. Bo raczej nie ma na co liczyć, że Budzyńscy zostaną rodzicami i doczekają się własnego dziecka.