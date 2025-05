M jak miłość. Julia z Dimą w nowym sezonie nie znikną z życia Budzyńskich. Magda dopnie swego i zostawi Nadię przy sobie - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

M jak miłość. Kiedy nowy sezon? Jest już pierwszy ZWIASTUN. Wiemy, co się wydarzy w odcinkach po wakacjach - WIDEO

Nadia, Dima i Julia nie znikną z życia Budzyńskich

To już pewne, że wątek Nadii i jej taty niegdyś zakochanego w Magdzie wcale nie zniknie. Dima układa sobie życie z Malicką, co początkowo rozsierdziło Budzyńską. Pałała wielką niechęcią do byłej kochanki męża, ale sprawy się ustabilizowały. Głównie za sprawą niebezpiecznych ataków w okolicach siedliska. Dopiero pod koniec minionego sezonu "M jak miłość" Magda z Julią dowiedziały się, że za ich krzywdą stoi podły sąsiad Święcicki (Artur Paczesny).

Nadia, Dima i Julia nie znikną z siedliska w kolejnych odcinkach "M jak miłość". Ukrainiec snuł plany o wyprowadzce, może nawet docelowo miał zniknąć z życia Magdy, ale to na pewno się nie wydarzy. W najnowszych zajawkach dotyczących kolejnych odcinków "M jak miłość" po wakacjach stanie się jasne, że obecność Dimy, Nadii i Julii w siedlisku będzie normalna i niemal codzienna.

Magda dopnie swego i zatrzyma Nadię przy sobie

Magda od początku pokochała Nadię jak własną córkę. Niby rozumie, że Dima ma prawo decydować o losach dziewczynki, ale z drugiej strony chce wtrącać się w jego wybory. Chwilowo wydawało się, że może Ukrainiec zacznie nowe życie z dala od Budzyńskich. Nic bardziej mylnego, bo odkąd związał się z Julią, prawdopodobnie będzie budował swoje szczęście niedaleko Magdy i Andrzeja.

Julia z Magdą bliżej niż kiedykolwiek w kolejnych odcinkach "M jak miłość"

Zdradzamy, że relacja Magdy z Malicką jeszcze się zacieśni. Wygląda na to, że obie kobiety będą dla siebie wielkim wsparciem. A to dlatego, że ruszy proces Święcickiego. Julia stanie za Magdą, zezna w sądzie na jej korzyść. Wspólnymi siłami wtrącą podłego sąsiada za kraty i to na długie lata?! Oby dopięły swego i zyskały sprawiedliwy finał dramatu.

