Miłość i nadzieja. Elif jest szantażowana! Oto, co zrobi prawnik. Streszczenie odcinka 41 Ask ve umut (27.09.2024)

Dziedzictwo. Canan wcale nie jest zła? Zadbała o to, by jej wersja wydawała się być prawdziwa! Streszczenie 351. odcinka Emanet (21.09.2024)

Spis treści

Nowe życie Orhana w 3. sezonie Złotego chłopaka

Trzeci sezon tureckiego serialu "Złoty chłopak" zaskoczył widzów już od pierwszego odcinka. Fabuła zaczyna się od dwuletniego przeskoku w czasie, a w życiu bohaterów wiele się pozmieniało.

W premierowy odcinku dowiadujemy się, że Orhan Korhan rozstał się ze swoją żoną Gulgun. Jakby tego było mało, mężczyzna przedstawił już swoim najbliższym nową partnerkę, która na dodatek jest z nim w ciąży!

Czytaj także: Tak zaczyna się 3. sezon "Złotego chłopaka". Zdradzamy wszystko o nowym odcinku!

Co stało się z Gulgun? Matka Ferita po rozwodzie z jego ojcem wyprowadziła się z rezydencji i wynajęła dla siebie piękny dom. Wydaje się być szczęśliwa, ale kiedy Ferit informuje ją o tym, że Orhan wkrótce zostanie ojcem, Gulgun z trudem łapie oddech i panuje nad emocjami...

Hazal Aracı - to ona gra nową ukochaną Orhana z serialu Złoty chłopak

Hazal Aracı to 33-letnia turecka aktorka i śpiewaczka operowa, która w 3. sezonie dołączyła do ekipy "Złotego chłopaka". Hazal Aracı urodziła się w Eskişehir w 1991 roku. W 2009 roku rozpoczęła studia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej uniwersytetu w Eskişehir, a następnie wyjechała do Estonii w ramach programu Erasmus. Tam poznała sztukę operową i postanowiła pójść zawodowo w tym kierunku. Wróciła do Turcji i rozpoczęła naukę na wydziale operowym Uniwersytetu Sztuk Pięknych Mimar Sinan. Tam też pobierała lekcje aktorstwa.

Hazal Aracı występowała w tureckich reklamach oraz serialach takich jak: "Sol Yanım", "Hekimoğlu", "Yalancılar" i "Mumları". Teraz można ją oglądać w "Złotym chłopaku".

Kim jest Betül z 3. sezonu Złotego chłopaka?

Betül to postać, która pojawi się w 3. sezonie "Złotego chłopaka" i już po 1. odcinku wiadomo, że wprowadzi ona sporo zamieszania w życiu serialowych Korhanów. Kobieta kłamie, aby zdobyć przychylność Orhana i wejść do jednej z najbogatszych rodzin w kraju. To jej się udaje – zaślepiony miłością Orhan przedstawia ją swoim najbliższym, a dumna Betül informuje wszystkich o tym, że jest w ciąży!

Z tego, co udało nam się dowiedzieć, Betül współpracuje z Serpilą, czyli przebiegłą siostrzenicą Ifakat, która zamieszkała razem z nią w rezydencji Korhanów. Wszystko wskazuje na to, że relacje między Betül a Serpilą mogą z czasem stać się kluczowym elementem tego sezonu "Złotego chłopaka".

Zobacz: Złoty chłopak. Suna i Abidin wzięli ślub w prawdziwym życiu! Tak wyglądała ceremonia

Jakie jeszcze tajemnice skrywa Betül i jak daleko posunie się Serpila w swoich grach?

Zobacz w galerii ZDJĘĆ zdjęcia z 3. sezonu serialu Złoty chłopak. Tak prezentuje się Hazal Aracı, która wciela się w postać Betül.

O czym jest Złoty chłopak?

Serial "Złoty chłopak" to jeden z największych tureckich hitów ostatnich lat. Fabuła koncentruje się na losach majętnej rodziny Korhan, na której czele stoi Halis (w tej roli Cetin Tekindor). Gdy z Ameryki wraca jego młodszy wnuk – Ferit, Halis postanawia jak najszybciej go ożenić, gdyż chłopak zachowuje się nieodpowiedzialnie i powinien jak najszybciej dorosnąć. Wieść ta dociera do Kazima, który widzi w tym szansę na wzbogacenie się jego i i jego pięknych córek – Suny i Seyran. Ifakat wybiera dla syna Sunę, ale ten wcześniej przypadkowo spotyka Seyran i to właśnie ją postanawia poślubić…

Drugi sezon serialu "Złoty chłopak" rozpoczął się od dramatycznych zdarzeń. Ferit trafił w ciężkim stanie do szpitala, a jego życie było przez moment zagrożone. On i Seyran wzięli drugi ślub, ale ich szczęście trwało zaledwie krótką chwilę, bo pojawiła się Pelin, która oznajmiła, że jest w ciąży z Feritem.

W 3. sezonie "Złotego chłopaka" nastąpił dwuletni przeskok w czasie. Seyran i Ferit nie są już razem i mają już nowych partnerów. Jak potoczą się ich losy?

Złoty chłopak – obsada

Mert Ramazan Demir, czyli serialowy bawidamek, Ferit

Afra Saraçoglu jako serialowa Seyran

Çetin Tekindor, czyli serialowy Halis Korhan, dziadek Ferita

Gülçin Santircioglu jako Ifakat Korhan

Emre Altug jako Orhan Korhan

Beril Pozam serialowa Suna, siostra Seyran

Gözde Kansu jako serialowa Gülgün Korhan

Öznur Serçeler, czyli serialowa Asuman

Diren Polatogullari jako Kazim Sanli

Buçe Buse Kahraman jako Pelin, jedna z dziewczyn Ferita

O czym jest Złoty chłopak?Serial "Złoty chłopak" to jeden z największych tureckich hitów ostatnich lat. Fabuła koncentruje się na losach majętnej rodziny Korhan, na której czele stoi Halis (w tej roli Cetin Tekindor). Gdy z Ameryki wraca jego młodszy wnuk – Ferit, Halis postanawia jak najszybciej go ożenić, gdyż chłopak zachowuje się nieodpowiedzialnie i powinien jak najszybciej dorosnąć. Wieść ta dociera do Kazima, który widzi w tym szansę na wzbogacenie się jego i i jego pięknych córek – Suny i Seyran. Ifakat wybiera dla syna Sunę, ale ten wcześniej przypadkowo spotyka Seyran i to właśnie ją postanawia poślubić…

Drugi sezon serialu "Złoty chłopak" rozpoczął się od dramatycznych zdarzeń. Ferit trafił w ciężkim stanie do szpitala, a jego życie było przez moment zagrożone. On i Seyran wzięli drugi ślub, ale ich szczęście trwało zaledwie krótką chwilę, bo pojawiła się Pelin, która oznajmiła, że jest w ciąży z Feritem.

W 3. sezonie "Złotego chłopaka" nastąpił dwuletni przeskok w czasie. Seyran i Ferit nie są już razem i mają już nowych partnerów. Jak potoczą się ich losy?

Zobacz: Złoty chłopak znika z anteny TVP! Wiemy, jaki serial go zastąpi!

Złoty chłopak – obsadaMert Ramazan Demir, czyli serialowy bawidamek, FeritAfra Saraçoglu jako serialowa SeyranÇetin Tekindor, czyli serialowy Halis Korhan, dziadek FeritaGülçin Santircioglu jako Ifakat KorhanEmre Altug jako Orhan KorhanBeril Pozam serialowa Suna, siostra SeyranGözde Kansu jako serialowa Gülgün KorhanÖznur Serçeler, czyli serialowa AsumanDiren Polatogullari jako Kazim SanliBuçe Buse Kahraman jako Pelin, jedna z dziewczyn Ferita