Nowy Ferit w serialu "Złoty chłopak"! Zobacz, jak się zmieni ukochany Seyran

Spis treści

Metamorfoza Ferita z serialu "Złoty chłopak"

Ferit Korhan, w którego w serialu "Złoty chłopak" wciela się Mert Ramazan Demir to bawidamek, który zamiast Suny wybrał jej siostrę Seyran. Para wzięła już dwa śluby i oczywiście zdążyła się rozwieść, a ich zawiłe losy wciąż można oglądać w Turcji, gdzie emitowany jest obecnie 3. i najpewniej ostatni sezon "Yalı Çapkını".

Jakiś czas temu pisaliśmy, że Ferit w 3. sezonie kompletnie się pogubi i spędzi noc z Suną, a przyszłość jego rodziny po raz kolejny zawiśnie na włosku. Chłopak będzie starał się wejść w buty swojego dziadka, szefa biżuteryjnego holdingu, ale zostanie oszukany.

Fałszywe klejnoty, uprowadzenie i postrzelenie negatywnie wpłyną na samopoczucie oraz sam wygląd młodzieńca. Ferit w 3. sezonie przejdzie ogromną metamorfozę.

Polecamy: Złoty chłopak. Ta scena oburzyła widzów w Turcji! Ferit zdradzi Seyran z Suną

Tak zmieni się Ferit w 3. sezonie "Złotego chłopaka"

Ferit zapuści brodę i bardzo się zaniedba, los znowu zacznie spychać go na mroczniejszą ścieżkę, a dziadek Halis znowu będzie musiał zjednoczyć rodzinę.

Zobaczcie w galerii ZDJĘĆ metamorfozę Ferita z serialu "Złoty chłopak".

O czym jest Złoty chłopak?

Serial "Złoty chłopak" to jeden z największych tureckich hitów ostatnich lat. Fabuła koncentruje się na losach majętnej rodziny Korhan, na której czele stoi Halis (w tej roli Cetin Tekindor). Gdy z Ameryki wraca jego młodszy wnuk – Ferit, Halis postanawia jak najszybciej go ożenić, gdyż chłopak zachowuje się nieodpowiedzialnie i powinien jak najszybciej dorosnąć. Wieść ta dociera do Kazima, który widzi w tym szansę na wzbogacenie się jego i i jego pięknych córek – Suny i Seyran. Ifakat wybiera dla syna Sunę, ale ten wcześniej przypadkowo spotyka Seyran i to właśnie ją postanawia poślubić…

Drugi sezon serialu "Złoty chłopak" rozpoczął się od dramatycznych zdarzeń. Ferit trafił w ciężkim stanie do szpitala, a jego życie było przez moment zagrożone. On i Seyran wzięli drugi ślub, ale ich szczęście trwało zaledwie krótką chwilę, bo pojawiła się Pelin, która oznajmiła, że jest w ciąży z Feritem.

W 3. sezonie "Złotego chłopaka" nastąpił dwuletni przeskok w czasie. Seyran i Ferit nie są już razem i mają już nowych partnerów. Jak potoczą się ich losy?

Zobacz: Złoty chłopak. Kiedy w Polsce 3. sezon? Czy TVP planuje emisję nowych odcinków serialu?

Złoty chłopak – obsada

Mert Ramazan Demir, czyli serialowy bawidamek, Ferit

Afra Saraçoglu jako serialowa Seyran

Çetin Tekindor, czyli serialowy Halis Korhan, dziadek Ferita

Gülçin Santircioglu jako Ifakat Korhan

Emre Altug jako Orhan Korhan

Beril Pozam serialowa Suna, siostra Seyran

Gözde Kansu jako serialowa Gülgün Korhan

Öznur Serçeler, czyli serialowa Asuman

Diren Polatogullari jako Kazim Sanli

Buçe Buse Kahraman jako Pelin, jedna z dziewczyn Ferita