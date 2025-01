Wstrząsające sceny w "Miłości i nadziei". Bülent trafi do szpitala i straci wzrok!

Miłość i nadzieja. To wydarzy się zaraz po śmierci Elif! Czy Handan trafi do więzienia?

Spis treści

Miłość i nadzieja. Dramat Bülenta! Straci wzrok po brutalnej kłótni

Już w lutowych odcinkach serialu "Miłość i nadzieja" będziemy świadkami dramatycznych wydarzeń, które mogą zmienić życie jednego z bohaterów na zawsze.

W domu Bülenta dojdzie do brutalnej kłótni, której finał okaże się tragiczny. Arda zaatakuje Bülenta w napadzie furii. Prawnik straci równowagę i uderzy głową o podłogę, co doprowadzi do poważnych obrażeń.

Polecamy: Miłość i nadzieja. Tak Yildiz udzieli Kuzeyowi i Elif symbolicznego ślubu!

Bülent, otworzy oczy, ale pierwsze, co powie, to, że nic nie widzi! Przerażona rodzina od razu zabierze go do szpitala. Tam lekarze potwierdzą najgorsze, Bülent przeżyje, ale dramatyczny wypadek odbierze mu wzrok.

Czy będzie w stanie wrócić do normalnego życia? Odpowiedzi na te pytania już niebawem!

Miłość i nadzieja odcinek 125. Przeczytaj streszczenie odcinka

Yildiz udziela Kuzeyowi i Elif symbolicznego ślubu. Młodzi mogą później nacieszyć się sobą przy wspólnym śniadaniu. Bülent w trudnych chwilach może liczyć na rodzinę. Zbiera się na szczere wyznanie wobec Feraye. Ege chłodno odnosi się do Melis, gdy ta znowu kłóci się z Zeynep.

Zobacz także: Miłość i nadzieja. Wezmą symboliczny ślub, a potem spędzą razem gorącą noc!

Kiedy oglądać 125. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 125. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w środę, 5 lutego o godz. 17:20 na antenie TVP2.

Zobacz, co dokładnie się wydarzy w tym odcinku w naszej galerii ZDJĘĆ!

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Przeczytaj także: TOP 20 tureckich seriali. O tych produkcjach mówiono najwięcej w 2024 roku

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.