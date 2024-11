Wichrowe wzgórza. Zeynep pobita za pomoc Orhanowi! To sprawka Halila?

Spis treści

Wichrowe wzgórze. Gulhan nie będzie mogła chodzić!

Gulhan nadal będzie przebywać w szpitalu po tym, jak przyjęła na siebie kulę wystrzeloną w Halila. Bliscy bardzo martwią się o jej zdrowie, a lekarze nie będą mieli dla nich dobrych wieści!

Kiedy pielęgniarka będzie pomagała kobiecie wstać z łóżka okaże się, że Gulhan nie może chodzić! Kobieta wyzna lekarzowi, że całkowici straciła władzę w nodze. Zarówno ona jak i cała rodzina zaczną się martwić, że będzie sparaliżowana do końca życia.

Lekarz wyjawi im, że podczas operacji musiało dojść do uszkodzenia nerwu, a paraliż Gulhan jest tymczsowy. Czeka ją jednak długa rehabilitacja.

Jej widok na wózku da Halilowi jeszcze większą motywację, by znaleźć i zemścić się na Orhanie! Przekona lekarza, by mógł zabrać siostrę do domu, jednocześnie zapewniając go, że postara się o najlepszą opiekę dla niej.

Zeynep zostanie pobita. To kara za to, co zrobiła!

Kiedy Gulhan wróci już do rezydencji, poprosi Zeynep na rozmowę. Ta powie jej, że pomogła Orhanowi uciec z kraju, na co siostra Halila zareaguje z ulgą. Nie chce, by jej brat szukał zemsty i zabił człowieka. Obie kobiety nie będą wiedziały, że ich rozmowę podsłuchuje Songul. Kiedy tylko Zeynep wyjdzie z pokoju, ciotka mocno ją chwyci i zaciągnie za włosy do magazynu, gdzie brutalnie ją pobije!

Pomogłaś temu draniowi Orhanowi uciec!

będzie krzyczała w ataku wściekłości!

Zeynep uratuje Halil, nieco zdezorientowany. Dlaczego jego ciotka ją pobiła? Songul od razu wyzna mu, czego się dowiedziała:

Przyprowadziła Orhana Tugrula do naszego domu, a teraz pomogła mu w ucieczce!

Na te słowa Halil także wpadnie we wściekłość!

Kiedy 64 odcinek serialu Wichrowe wzgórze?

Odcinek 64 serialu Wichrowe wzgórze zostanie wyemitowany w piątek 6 grudnia o godzinie 14:00 w TVP1.

O czym jest telenowela Wichrowe wzgórze?

"Rüzgârlı Tepe" to poruszająca historia pełna emocji, w której główne role grają Gökberk Yıldırım i Cemre Arda. Zeynep wywodzi się z najzamożniejszej rodziny w miasteczku, wiedzie pozornie idealne życie. Halil, który jako dziecko stracił rodziców i dorastał pod opieką ciotki, żywi głęboki gniew wobec rodziny Zeynep i pragnie zemsty. Ich ścieżki niespodziewanie się przecinają, a między nimi rodzi się uczucie...

Obsada serialu "Wichrowe wzgórze":

Gökberk Yıldırım - Halil

Cemre Arda - Zeynep

Zeynep Serpil Bozkurt - Tülay

Hilal Kuvvet- Canan

Sena Pehlivan - Selma Aslanlı

İlayda Sumak - Merve Aslanlı

Serdar Yusuf - Eren

Tarik Tiryakioğlu - Feyyaz

Adem Bal - Cemil

Selma Kutlug - Zümrüt