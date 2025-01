Wichrowe wzgórze. Tak Zeynep zaopiekuje się rannym Halilem

Dziedzictwo. To stanie się w telenoweli tuż po śmierci Seher. W Emanet od razu pojawi się Nana

Wichrowe wzgórze. Zeynep zaopiekuje się rannym Halilem

W wyniku postrzału, Halil wymaga opieki. Tę zapewni mu Zeynep, a o wszystkim będzie wiedział jedynie Eren. Mżęzczyzna uda się na farmę, żeby uspokoić zaniepokojone zniknięciem pary rodziny.

Ciocia i siostra Halila uwierzą, że ten pojechał do miasta, by załatwić ważne sprawy w związku z wprowadzaniem linii perfum. Songul jednak wścieknie się, że zniknęła także Zeynep i usłyszy, że są razem.

To właśnie Halil poprosił Zeynep, by mu towarzyszyła

- powie jej Eren.

Z bliskimi Zeynep nie pójdzie jednak Erenowi tak łatwo. Selma tak długo będzie go prosić, by powiedział, co naprawdę przytrafiło się jej siostrze, że opowie jej, że Halil został postrzelony, a Zeynep się nim zajmuje.

W drodze do domku letniskowego mężczyzna zorientuje się, że ma pasażera na gapę! Selma, chcąc na własne oczy przekonać się, że jej siostra jest bezpieczna, ukryje się w jego aucie.

Kiedy 90 odcinek serialu Wichrowe wzgórze?

Odcinek 90 serialu Wichrowe wzgórze zostanie wyemitowany w poniedziałek 20 stycznia o godzinie 14:00 w TVP1.

O czym jest telenowela Wichrowe wzgórze?

"Rüzgârlı Tepe" to poruszająca historia pełna emocji, w której główne role grają Gökberk Yıldırım i Cemre Arda. Zeynep wywodzi się z najzamożniejszej rodziny w miasteczku, wiedzie pozornie idealne życie. Halil, który jako dziecko stracił rodziców i dorastał pod opieką ciotki, żywi głęboki gniew wobec rodziny Zeynep i pragnie zemsty. Ich ścieżki niespodziewanie się przecinają, a między nimi rodzi się uczucie...

Obsada serialu "Wichrowe wzgórze":

Gökberk Yıldırım - Halil

Cemre Arda - Zeynep

Zeynep Serpil Bozkurt - Tülay

Hilal Kuvvet- Canan

Sena Pehlivan - Selma Aslanlı

İlayda Sumak - Merve Aslanlı

Serdar Yusuf - Eren

Tarik Tiryakioğlu - Feyyaz

Adem Bal - Cemil

Selma Kutlug - Zümrüt