Panna młoda, odcinki 75-78. Kryzys małżeński Cihana i Hancer, a za rogiem zaczai się zamachowiec

Kasia Kowalska
2026-04-18 17:20

Fani tureckiej telenoweli "Panna młoda" mogą szykować się na ogromne emocje. W odcinkach 75-78, które zostaną wyemitowane między 20 a 23 kwietnia, nie zabraknie spisków, mrocznych tajemnic i prób morderstwa. Sprawdź, co dokładnie spotka Hancer oraz Cihana i do czego posunie się oszalała Beyza. Mamy streszczenia nowych odcinków telenoweli "Panna młoda".

Mężczyzna w czarnym garniturze leży nieprzytomny na masce samochodu, podczas gdy inny mężczyzna w czarnej koszulce szarpie go za ubranie. W tle przerażona kobieta w turkusowej bluzce, Hancer, patrzy na scenę.

Mroczne plany w nowych odcinkach "Panny młodej"

Najnowsze odcinki tureckiego hitu "Panna młoda" przyniosą nieoczekiwane zwroty akcji. Nusret wyda wyrok na Cihana i zleci jego likwidację, a wszystko to w czasie, gdy mężczyzna będzie sfrustrowany chłodnym nastawieniem Hancer. Równocześnie Mukadder obmyśli sprytny plan ostatecznego wyrzucenia dziewczyny z posiadłości. Z kolei Beyza zupełnie straci nad sobą kontrolę, a zachowanie Cemila z dnia na dzień zacznie budzić w otoczeniu coraz większe podejrzenia.

"Panna młoda", odcinek 75: Melih żąda przeprosin od Mukadder

W odcinku 75 "Panna młoda", zaplanowanym na poniedziałek, 20 kwietnia, napięcie w rodzinie sięgnie zenitu. Melih kategorycznie zażąda od Mukadder, by ta przeprosiła za swoje niewłaściwe i brutalne zachowanie wobec Sinem, jego matki, siostry oraz Gülsüm. Z kolei Cihan będzie coraz bardziej zirytowany faktem, że Hancer wyraźnie się od niego dystansuje. W tym samym czasie Cemil podejmie decyzję o powrocie do swojego domu, a Nusret wyda szokujący rozkaz zamordowania Cihana.

"Panna młoda" odcinek 76: Śmiertelne groźby i romantyczne śniadanie

We wtorek, 21 kwietnia, widzowie w 76 odcinku "Panna młoda" zobaczą, jak Nusret otwarcie grozi Cihanowi pozbawieniem życia. Tymczasem Mukadder skupi się na swoim głównym celu, jakim jest ostateczne usunięcie Hancer z rezydencji. Derya zacznie się gubić w domysłach, nie mając pojęcia, gdzie Cemil spędza swój wolny czas. Wątek romantyczny również ożyje, gdy Cihan niespodziewanie zaprosi Hancer na nastrojowe śniadanie prosto na plaży. Beyza natomiast wpadnie na zupełnie obłąkany i szalony pomysł.

"Panna młoda", odcinek 77: Cihan twarzą w twarz z zamachowcem

Środowy 77 odcinek "Panna młoda", emitowany 22 kwietnia, ukaże interwencję Mukadder, która spróbuje nieco ostudzić narastającą wściekłość Nusreta. Cihan z kolei postanowi zabrać Hancer do siedziby swojej firmy. Mnożące się kłamstwa Cemila zaczną coraz mocniej niepokoić zdezorientowaną Deryę. Najważniejszym wydarzeniem tego odcinka będzie jednak bezpośrednia konfrontacja Cihana z wynajętym zamachowcem.

"Panna młoda" odcinek 78: Cemil ukrywa mroczne sekrety

W czwartek, 23 kwietnia, w 78 odcinku "Panna młoda" Nusret zbagatelizuje wszelkie oskarżenia, które wysunie pod jego adresem Cihan. W domu Mukadder stanowczo zabroni Mine wyjazdu na zaplanowany wcześniej biwak. Cemil w dalszym ciągu będzie ukrywał przed bliskimi swoje sekrety, zachowując się niezwykle tajemniczo. Z kolei Cihan podejmie zdecydowane kroki i zaplanuje całkowite odcięcie Nusreta od spraw związanych z firmą.

Aktorzy w serialu "Panna młoda". Kto wciela się w główne role?

W tureckiej produkcji na pierwszym planie błyszczą Talya Çelebi odgrywająca postać Hançer oraz Türkseve, który wciela się w Cihana. Na ekranie towarzyszy im szeroka plejada gwiazd lokalnej telewizji.

Oto zestawienie pozostałych aktorów i ich ról, które tworzą wielowątkową intrygę:

  • Can Tarakçı odgrywa Cemila,
  • Betigül Ceylan występuje jako Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel wciela się w postać Gülsüm,
  • Elif Çapkin kreuje Yoncę,
  • Ceren Yuksekkaya gra Deryę,
  • Sidal Damar pojawia się na ekranie jako Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül to serialowa Mine,
  • Türker Kantar gra Emira,
  • Çisel Kuskan wciela się w Beyzę,
  • Derya Deniz Değirmenci odgrywa Yasemin.
