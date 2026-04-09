Złoty chłopak, odcinek 265: Dramatyczna walka o życie Seyran. Kto chciał ją zabić?!

Spis treści
Co wydarzyło się w 264. odcinku serialu „Złoty chłopak”?
W 264. epizodzie tureckiej produkcji Diyar szykował się do ceremonii zaślubin. Z kolei Seyran zdobyła się na szczerość wobec Ferita, przyznając, że nie jest w stanie wymazać go z pamięci i planuje ostatecznie zakończyć swoje małżeństwo z Sinanem. W międzyczasie Abidin stanowczo odrzucił ofertę złożoną przez Ferita, otwarcie deklarując chęć dokonania zemsty. Jak podaje Radio Eska, Sinan kompletnie zignorował temat rozwodu, błagając żonę o jeszcze jedną szansę na uratowanie ich związku. Do tego wszystkiego Esme przekazała Kazimowi zaskakującą nowinę o swojej ciąży.
Złoty chłopak: streszczenie 265. odcinka. Dramat w szpitalu i chęć zemsty
W najnowszym, 265. odcinku Sinan wychodzi z inicjatywą zorganizowania pożegnalnej kolacji z Seyran. Tymczasem Ayla natrafia na pozostawiony przez syna list pożegnalny. Ferit i Abidin w ostatnim momencie docierają do Seyran, ratując ją przed najgorszym. W szpitalnej placówce trwa dramatyczna walka medyków o życie kobiety, podczas gdy jej bliscy dowiadują się przerażającej prawdy o próbie jej otrucia. Rozwścieczeni Kazim i Ferit postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce i samodzielnie wymierzyć sprawiedliwość winnym.
Złoty chłopak: kiedy i gdzie oglądać 265. odcinek w TVP1?
Turecki hit „Złoty chłopak” gości na ekranach telewizorów za pośrednictwem stacji TVP1 od poniedziałku do piątku punktualnie o 14:00. Premierowy, 265. odcinek, w którym nie zabraknie zaskakujących zwrotów akcji i skomplikowanych rodzinnych relacji, zostanie wyemitowany w czwartek, 9 kwietnia 2026 roku. Regularna emisja umożliwia widzom codzienne towarzyszenie Feritowi, Seyran, Sinanowi i reszcie obsady w ich burzliwych życiowych perypetiach.
Kto gra w serialu Złoty chłopak? Obsada tureckiej produkcji
Na ekranie w popularnej tureckiej telenoweli możemy podziwiać plejadę utalentowanych aktorów. W obsadzie znaleźli się między innymi:
- Afra Saraçoğlu wcielająca się w postać Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir grający Ferita Korhana
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer w roli Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu odgrywająca İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu w roli Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı wcielający się w Abidina
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ w roli Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar odgrywająca Şefikę
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı wcielająca się w Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay w roli Latifa
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer odgrywający Yusufa
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya w roli Nükhet