Złoty chłopak, odcinek 265: Dramatyczna walka o życie Seyran. Kto chciał ją zabić?!

Co wydarzyło się w 264. odcinku serialu „Złoty chłopak”?

W 264. epizodzie tureckiej produkcji Diyar szykował się do ceremonii zaślubin. Z kolei Seyran zdobyła się na szczerość wobec Ferita, przyznając, że nie jest w stanie wymazać go z pamięci i planuje ostatecznie zakończyć swoje małżeństwo z Sinanem. W międzyczasie Abidin stanowczo odrzucił ofertę złożoną przez Ferita, otwarcie deklarując chęć dokonania zemsty. Jak podaje Radio Eska, Sinan kompletnie zignorował temat rozwodu, błagając żonę o jeszcze jedną szansę na uratowanie ich związku. Do tego wszystkiego Esme przekazała Kazimowi zaskakującą nowinę o swojej ciąży.

Złoty chłopak: streszczenie 265. odcinka. Dramat w szpitalu i chęć zemsty

W najnowszym, 265. odcinku Sinan wychodzi z inicjatywą zorganizowania pożegnalnej kolacji z Seyran. Tymczasem Ayla natrafia na pozostawiony przez syna list pożegnalny. Ferit i Abidin w ostatnim momencie docierają do Seyran, ratując ją przed najgorszym. W szpitalnej placówce trwa dramatyczna walka medyków o życie kobiety, podczas gdy jej bliscy dowiadują się przerażającej prawdy o próbie jej otrucia. Rozwścieczeni Kazim i Ferit postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce i samodzielnie wymierzyć sprawiedliwość winnym.

14

Złoty chłopak: kiedy i gdzie oglądać 265. odcinek w TVP1?

Turecki hit „Złoty chłopak” gości na ekranach telewizorów za pośrednictwem stacji TVP1 od poniedziałku do piątku punktualnie o 14:00. Premierowy, 265. odcinek, w którym nie zabraknie zaskakujących zwrotów akcji i skomplikowanych rodzinnych relacji, zostanie wyemitowany w czwartek, 9 kwietnia 2026 roku. Regularna emisja umożliwia widzom codzienne towarzyszenie Feritowi, Seyran, Sinanowi i reszcie obsady w ich burzliwych życiowych perypetiach.

Kto gra w serialu Złoty chłopak? Obsada tureckiej produkcji

Na ekranie w popularnej tureckiej telenoweli możemy podziwiać plejadę utalentowanych aktorów. W obsadzie znaleźli się między innymi:

Afra Saraçoğlu wcielająca się w postać Seyran Şanlı

wcielająca się w postać Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir grający Ferita Korhana

grający Ferita Korhana Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer w roli Hattuç Şanlı

w roli Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu odgrywająca İfakat Korhan

odgrywająca İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu w roli Gülgün Korhan

w roli Gülgün Korhan Ersin Arıcı wcielający się w Abidina

wcielający się w Abidina Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ w roli Sultan

w roli Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar odgrywająca Şefikę

odgrywająca Şefikę Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı wcielająca się w Esme Şanlı

wcielająca się w Esme Şanlı Yiğit Tuncay w roli Latifa

w roli Latifa Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer odgrywający Yusufa

odgrywający Yusufa Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya w roli Nükhet