Złoty chłopak, odcinek 265: Dramatyczna walka o życie Seyran. Kto chciał ją zabić?!

Joanna Dembek
2026-04-09 13:30

Przed widzami serialu „Złoty chłopak” kolejne emocjonujące wydarzenia i nieoczekiwane decyzje bohaterów, które zaskoczą niejednego fana tureckiego hitu. Co tym razem wydarzy się w rodzinie Korhanów i czy przeszłość znów da o sobie znać? Sprawdź streszczenie 265. epizodu i przygotuj się na pełną intryg telewizyjną podróż, która zostanie wyemitowana już 9 kwietnia 2026 roku.

Autor: www.startv.com.tr/ Materiały prasowe Kadr z serialu "Złoty chłopak", przedstawiający młodą kobietę o imieniu Seyran, graną przez Afrę Saraçoğlu, siedzącą przy stole z wyrazem bólu na twarzy. W tle widoczna jest zapalona świeca. Scena oddaje dramatyczną walkę o życie Seyran, o czym przeczytasz więcej na Super Seriale.

Co wydarzyło się w 264. odcinku serialu „Złoty chłopak”?

W 264. epizodzie tureckiej produkcji Diyar szykował się do ceremonii zaślubin. Z kolei Seyran zdobyła się na szczerość wobec Ferita, przyznając, że nie jest w stanie wymazać go z pamięci i planuje ostatecznie zakończyć swoje małżeństwo z Sinanem. W międzyczasie Abidin stanowczo odrzucił ofertę złożoną przez Ferita, otwarcie deklarując chęć dokonania zemsty. Jak podaje Radio Eska, Sinan kompletnie zignorował temat rozwodu, błagając żonę o jeszcze jedną szansę na uratowanie ich związku. Do tego wszystkiego Esme przekazała Kazimowi zaskakującą nowinę o swojej ciąży.

Złoty chłopak: streszczenie 265. odcinka. Dramat w szpitalu i chęć zemsty

W najnowszym, 265. odcinku Sinan wychodzi z inicjatywą zorganizowania pożegnalnej kolacji z Seyran. Tymczasem Ayla natrafia na pozostawiony przez syna list pożegnalny. Ferit i Abidin w ostatnim momencie docierają do Seyran, ratując ją przed najgorszym. W szpitalnej placówce trwa dramatyczna walka medyków o życie kobiety, podczas gdy jej bliscy dowiadują się przerażającej prawdy o próbie jej otrucia. Rozwścieczeni Kazim i Ferit postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce i samodzielnie wymierzyć sprawiedliwość winnym.

Złoty chłopak odc. 265
Galeria zdjęć 14

Złoty chłopak: kiedy i gdzie oglądać 265. odcinek w TVP1?

Turecki hit „Złoty chłopak” gości na ekranach telewizorów za pośrednictwem stacji TVP1 od poniedziałku do piątku punktualnie o 14:00. Premierowy, 265. odcinek, w którym nie zabraknie zaskakujących zwrotów akcji i skomplikowanych rodzinnych relacji, zostanie wyemitowany w czwartek, 9 kwietnia 2026 roku. Regularna emisja umożliwia widzom codzienne towarzyszenie Feritowi, Seyran, Sinanowi i reszcie obsady w ich burzliwych życiowych perypetiach.

Kto gra w serialu Złoty chłopak? Obsada tureckiej produkcji

Na ekranie w popularnej tureckiej telenoweli możemy podziwiać plejadę utalentowanych aktorów. W obsadzie znaleźli się między innymi:

  • Afra Saraçoğlu wcielająca się w postać Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir grający Ferita Korhana
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer w roli Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu odgrywająca İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu w roli Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı wcielający się w Abidina
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ w roli Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar odgrywająca Şefikę
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı wcielająca się w Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay w roli Latifa
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer odgrywający Yusufa
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya w roli Nükhet
Sonda
Czy oglądasz tureckie seriale?