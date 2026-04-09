Dziedzictwo, odcinek 884: Zbliżenie Poyraza i chorej Nany. Zdobędzie się na wyjątkowe wyznanie - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo", odcinek 884: Przełom w relacji Nany i Poyraza. Intryga Cansel przynosi nieoczekiwany skutek

Nadchodzący, 884. odcinek serialu "Dziedzictwo" (emisja w czwartek, 9 kwietnia 2026 r. o 16:05 w TVP1) przyniesie ogromne zmiany w znajomości Nany i Poyraza. Wszystko zacznie się od złośliwego planu Cansel. Bratowa mężczyzny celowo zamieni wodę utlenioną, służącą do przemywania ran, na brudną wodę z toalety. Jej działanie odniesie skutek – Maryam mocno się rozchoruje i dostanie wysokiej gorączki. Cansel nie przewidzi jednak, jakie konsekwencje przyniesie jej podły uczynek.

Zaniepokojony stanem zdrowia Nany Yusuf błyskawicznie powiadomi o wszystkim Poyraza. Mężczyzna bez wahania wkroczy do akcji i postanowi osobiście zatroszczyć się o chorą. Choć Maryam początkowo będzie próbowała odrzucać jego pomoc, z każdą minutą będzie tracić siły. Ostatecznie osłabiona kobieta będzie musiała zdać się na opiekę Poyraza, nie mając już energii na dalszy opór.

Szokujący krok chorej Nany. Ważne chwile w 884. odcinku telenoweli "Dziedzictwo"

W 884. odcinku "Dziedzictwa" gorączka Nany nie będzie chciała ustąpić. Poyraz wykaże się jednak niezwykłą determinacją i spędzi przy łóżku kobiety całą noc. Będzie niestrudzenie chłodził jej rozpaloną twarz zimnymi kompresami. Maryam, odzyskując co jakiś czas przytomność, będzie doskonale zdawała sobie sprawę z jego obecności i zaangażowania.

Zachowanie mężczyzny zrobi na niej tak duże wrażenie, że zdecyduje się na gest, który całkowicie zbije go z tropu. Najpierw delikatnie ujmie jego dłoń, a następnie po raz pierwszy obdarzy go szczerymi słowami wdzięczności.

- Dziękuję. Jesteś dobrym człowiekiem - powie mu Nana.

Nana zdominuje myśli Poyraza po czułej scenie w 884. odcinku "Dziedzictwa"

Poyraz będzie kompletnie zszokowany zachowaniem Nany, ponieważ będzie to pierwszy tak ciepły gest z jej strony. Niestety, intymna chwila zostanie przerwana przez pojawienie się w pokoju jego matki, Cennet. Kobieta postanowi przejąć opiekę nad osłabioną Maryam i wyśle syna na odpoczynek.

Poyraz posłusznie wróci do swojego pokoju, ale nie będzie w stanie zasnąć. Emocjonalna scena z Naną nie pozwoli mu zmrużyć oka. Będzie nieustannie rozmyślał o tym, co zaszło, obracając w dłoniach jej czapkę.

- Chociaż raz mi zaufała - powie już do siebie.