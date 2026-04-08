Dziedzictwo, odcinek 883: Poyraz brutalnie szczery wobec Sibel. Wyjawi bolesny powód - ZDJĘCIA

Kiedy emisja 883. odcinka serialu "Dziedzictwo" w TVP1?

W 883. odsłonie tureckiej telenoweli „Dziedzictwo” (emisja w środę, 8 kwietnia 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie TVP1) Sibel dowie się o wyjściu Poyraza na wolność. Kobieta natychmiast Skontaktuje się z Cansel, planując odwiedziny w domu mężczyzny. Bratowa uświadomi jej jednak, że Poyraz przebywa obecnie w swoim warsztacie, gdzie walczy z poważnymi zniszczeniami po zalanym pomieszczeniu.

Choć początkowo Sibel zechce zrezygnować z wizyty, Cansel gorąco zacznie namawiać ją do spotkania w miejscu pracy mężczyzny. Będzie obiecywać jej przy tym świetlaną przyszłość u boku ukochanego, zupełnie nie zdając sobie sprawy z tego, co tak naprawdę czuje Poyraz.

Poyraz kategorycznie odrzuci Sibel w 883. odcinku "Dziedzictwa"

Posłuszna radom Cansel, zakochana dziewczyna dotrze do zrujnowanego warsztatu. Od progu zadeklaruje pełne wsparcie i chęć pomocy przy sprzątaniu. Poyraz jednak zdecydowanie odrzuci jej propozycję, twierdząc, że doskonale radzi sobie sam.

- Cześć Poyraz, słyszałam, że wyszedłeś - zacznie Sibel.

- Ktoś chciał mnie wrobić. Wypuścili mnie, kiedy się okazało, że jestem niewinny - wyjaśni Poyraz.

- Nigdy nie wierzyłam w twoją winę. Przykro mi z powodu awarii. Mogę pomóc? - zaoferuje dziewczyna, ale mężczyzna odmówi - Nie trzeba, już skończyłem.

Chwilę później Sibel przejdzie do konkretów i przypomni mężczyźnie o zaplanowanej wcześniej randce przy herbacie. Niestety, Poyraz nie będzie zamierzał przystać na jej inicjatywę i ostatecznie zdecyduje się wyłożyć karty na stół.

- Mieliśmy iść na herbatę. Ale nie ma pośpiechu. Może jak wszystko się uspokoi? - zaproponuje Sibel.

- Dobrze, że o tym mówisz. Sibel, najlepiej powiem ci to wprost - uzna Poyraz.

- Jak chcesz - skwituje kobieta.

- Bardzo cię lubię. Zawsze byłaś dla mnie ważna. Mama chce nas pożenić. Ale to nie uda... - przyzna jej, czym kompletnie ją załamie.

Prawdziwy powód rozstania w 883. odcinku serialu "Dziedzictwo"

Mężczyzna będzie kontynuował swoje tłumaczenia, zadając jej kolejny cios. Bowiem w tej sytuacji nie będzie chodziło o żadną inną kobietę w jego życiu, w tym o Nanę czy małego Yusufa, lecz o sposób, w jaki sam Poyraz postrzega relację z Sibel.

- Jesteś dla mnie jak siostra. Nie potrafię spojrzeć na ciebie inaczej. Tamtego dnia też chciałem ci to powiedzieć - wyjaśni jej Poyraz.

To bezpośrednie wyznanie sprawi Sibel niewyobrażalny ból. Mimo złamanego serca, dziewczyna postara się zachować twarz. Nie zechce okazać słabości przed mężczyzną, dlatego błyskawicznie utnie rozmowę i skieruje się do wyjścia.

- Rozumiem. Dobrze, że mi to powiedziałeś. Pójdę już. W domu będą się martwić. Powodzenia - rzuci na odchodne Sibel.

- Niech ją zaboli raz, a nie każdego dnia - uzna po jej wyjściu.