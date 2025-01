Nie uwierzysz, jak dziś wygląda Melek z "Zapukaj do moich drzwi". Szczęka opada!

Zapukaj do moich drzwi

Nie uwierzysz, jak dziś wygląda Melek z "Zapukaj do moich drzwi". Elçin Afacan schudła i zmieniła się nie do poznania

Elçin Afacan, znana widzom z roli Melek w tureckim serialu “Zapukaj do moich drzwi”, przeszła niesamowitą metamorfozę. Aktorka schudła tak bardzo, że dziś jest nie do poznania. Jej przemiana wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród fanów. Elçin Afacan postanowiła zadbać o swoje zdrowie i sylwetkę, co zaowocowało spektakularnym efektem. Zobacz, jak teraz wygląda gwiazda tureckiego hitu!