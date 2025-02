Miłość i nadzieja. To wydarzy się po śmierci Elif! Czy Handan trafi do więzienia?

Tureckie seriale

Miłość i nadzieja. To wydarzy się zaraz po śmierci Elif! Co będzie z Handan i Suatem?

Co wydarzy się w serialu tureckim "Miłość i nadzieja" zaraz po śmierci Elif? Kuzey straci ukochaną – o tym już informowaliśmy. Prawnik nie będzie w stanie pogodzić się z jej odejściem. Kuzey podczas jazdy samochodem spowoduje wypadek, z którego uratuje go tajemnicza kobieta – Sila. To będzie początek nowego, dramatycznego wątku w tureckiej telenoweli. Zobacz w galerii, co dokładnie się wydarzy!