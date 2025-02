Miłość i nadzieja. Tak Mürvet zgodzi się na ślub Elif i Kuzeya. Gorzko pożałuje

Miłość i nadzieja. Yildiz nie wybaczy Kuzeyowi! Co zrobi, by pomścić śmierć Elif? Streszczenie odcinka 139 Ask ve umut (25.02.2025)

Miłość i nadzieja. To Naciye przekona Mürvet, żeby zgodziła się na ślub Elif z Kuzeyem

W serialu "Miłość i nadzieja" zbliża się koniec wątku Elif. W lutym, tuż po zaręczynach z Kuzeyem, dziewczyna straci życie w dramatycznych okolicznościach. Jej śmierć głęboko poruszy wszystkich bohaterów. Yildiz i Mürvet nie będą mogły przebaczyć Kuzeyowi.

Zanim jednak dojdzie do tej tragedii, Elif i Kuzey się zaręczą, a matka Elif zaakceptuje ich małżeństwo. Przekona ją do tego mama Kuzeya.

Miłość i nadzieja odcinek 131. Przeczytaj streszczenie odcinka

Naciye przekonuje Mürvet, by zgodziła się na ślub Elif i Kuzeya. Młodzi cieszą się, że już niedługo będą razem na dobre i na złe.

Tymczasem porzucona przez ukochanego Handan, w akcie desperacji, chwyta za pistolet. Melis znajduje liścik, który Ege napisał do Zeynep.

Premiera 131. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w czwartek, 13 lutego o godz. 17:20 na antenie TVP2.

Zobacz w galerii ZDJĘĆ, jak będzie wyglądać przyjęcie zaręczynowe Elif i Kuzeya.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.