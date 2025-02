Miłość i nadzieja. Ostatnia rozmowa Elif i Kuzeya. Chwilę potem dziewczyna umrze!

Miłość i nadzieja. Melis dostanie to zdjęcie. Ktoś sfotografował, jak robi to z Egem! Streszczenie odcinka 133 Ask ve umut (17.02.2025)

Miłość i nadzieja. Ostatnia rozmowa Elif i Kuzeya

Wielkimi krokami zbliża się koniec wątku Elif w serialu tureckim "Miłość i nadzieja". Już w lutym dziewczyna zginie w tragicznym wypadku zaraz po zaręczynach z Kuzeyem. W serialu zobaczymy pogrzeb Elif, a niedługo potem wypadek Kuzeya.

Zanim postrzelona Elif umrze, Kuzey weźmie ją na ręce i wyniesie z magazynu, w którym od razu zjawi się policja. Zakochani usiądą w parku pod drzewem i odbędą ostatnią rozmowę.

- Spójrz, przyprowadziłem Cię pod nasze drzewo, jeśli jest miłość jest nadzieja. Wyjdziesz z tego. Uleczę Cię, zrobię ci Twoja ulubioną zupę - wydusi z siebie zapłakany Kuzyey.

Elif będzie w bardzo ciężkim stanie. Już ostatkami sił będzie łapać oddech, ale Kuzey cały czas będzie podtrzymywał ją na duchu, wierząc mocno w to, że najgorsze nie nastąpi.

- Jeszcze założysz tę białą suknię. Urodzisz mi syna i będziemy tacy szczęśliwi... Elif otwórz oczy!

Chwilę potem na miejscu zjawią się służby ratownicze. Lekarz nie wyczuje już pulsu...

Miłość i nadzieja odcinek 136. Przeczytaj streszczenie odcinka

Listy Zeynep wywołują kpiny Melis. Podczas wymiany Suata na Elif dochodzi do tragicznego wypadku. Załamany Kuzey nie może dojść do siebie. Zeynep rozmawia przez telefon z matką.

Kiedy oglądać 136. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 136. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w czwartek 20 lutego o godz. 17:20 na antenie TVP2.

Zobacz w galerii ZDJĘĆ, jak zginie Elif.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.