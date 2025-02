Miłość i nadzieja. Kuzey zostanie oskarżony o śmierć Elif na jej pogrzebie!

Miłość i nadzieja. To ona nie zgodzi się na ślub Elif z Kuzeyem! Streszczenie odcinka 128 Ask ve umut (10.02.2025)

Śmierć Elif w serialu "Miłość i nadzieja" wstrząśnie wszystkimi

Przed nami wstrząsający luty z serialem "Miłość i nadzieja". Widzowie będą świadkami śmierci Elif oraz jej wyjątkowo emocjonującego pogrzebu.

Kuzey, który był blisko z Elif, stanie w obliczu dramatycznej konfrontacji z jej matką, która była przeciwna ich związkowi. Mürvet bała się o córkę, bo Kuzey zostawił dla niej nieobliczalną Handan tuż przed ślubem. I miała rację, bo to właśnie działania Handan i jej rodziców przyczyniły się do śmierci Elif.

Na cmentarzu Mürvet wykrzyczy mu w twarz, że to on ponosi odpowiedzialność za śmierć jej córki.

Mówiłam ci, że nie możesz z nią być, wierzyłam w ciebie, Elif w ciebie wierzyła, miałeś ją chronić, a spójrz, co się stało. Stoimy nad jej grobem! – wykrzyczy zrozpaczona.

Kuzeya sam będzie przeżywał ogromny ból po stracie Elif, nie będzie wiedział, jak zareagować i odpowiedzieć na oskarżenia. Niedługo później, pogrążony w rozpaczy Kuzey wsiądzie za kółko i znowu w tureckim serialu wydarzy się tragedia...

Miłość i nadzieja odcinek 137. Przeczytaj streszczenie odcinka

Melis nie jest w stanie zapanować nad zazdrością. Kuzey przeżywa stratę Elif, a matka dziewczyny nie może mu darować tego, co się stało. Ofiarowana przez ukochaną muszla przywołuje w nim wspomnienia. Nazire powierza Egemu list z tajemnicą dotyczącą Zeynep. Za sprawą Melis kobieta ponownie traci przytomność.

Kiedy oglądać 137. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 137. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w piątek, 21 lutego o godz. 17:20 na antenie TVP2.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.