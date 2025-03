Na dobre i na złe, odcinek 949: Agata zdemaskuje Begera! Wściekła dyrektora postawi mu ultimatum – ZDJĘCIA

Na dobre i na złe, odcinek 948: To koniec Igi i Alesia?! Poczuje, że chce się go pozbyć - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 949 - środa, 19.03.2025, o godz. 20.50 w TVP2

W 949 odcinku „Na dobre i na złe” Agata w końcu zdemaskuje Maksa! Woźnicka odkryje, dlaczego tak naprawdę jej były kochanek zaproponował odroczenie swojego odejścia z Leśnej Góry. I wcale nie będzie stać za tym jego troska o szpital, pacjentów i oddział kardiochirurgiczny, który po jego zniknięciu musiałby zostać zamknięty, gdyż dyrektorka jeszcze nie znajdzie nikogo na jego miejsce.

A to, że właśnie Beger nie mógł znaleźć nigdzie indziej zatrudnienia, gdyż nie będzie go chciała żadna inna placówka! I choć oczywiście kardiochirurg ukrył to przed dyrektorką, to w 949 odcinku „Na dobre i na złe” Woźnicka w końcu sama do tego dojdzie!

Wściekła Agata odkryje, że padła ofiarą manipulacji Maksa w 949 odcinku „Na dobre i na złe”!

W 949 odcinku „Na dobre i na złe” wściekła Woźnicka od razu postanowi skonfrontować się z byłym kochankiem, który, jak podaje swiatseriali.interia.pl, zda sobie sprawę, że właśnie został zdemaskowany. Ale oczywiście nic sobie z tego nie zrobi, czym tylko dodatkowy rozjuszy swoją szefową. Do tego stopnia, że tym razem to ona postawi mu już jasne ultimatum!

- Wróciłeś tu, bo nie chcą cię gdzie indziej! Zadzwoniłam do paru ośrodków, a z paru sami do mnie zadzwonili, żeby powiedzieć, że cię nie chcą – wyrzuci mu Agata.

- To wszystko? – zapyta niewzruszony Maks.

- Masz ostatnią szansę, żeby spróbować naprawić to, co popsułeś! I pracować – Woźnicka postawi sprawę jasno.

I w 949 odcinku „Na dobre i na złe” Beger niezwłocznie się do niego zastosuje, gdyż nie będzie chciał tracić pracy i w Leśnej Górze. Dlatego czym prędzej poleci na obiecaną jej wcześniej terapię i stawi się u Dominiki (Paulina Gałązka)! Tym bardziej, że będzie miał przeciwko sobie nie tylko Woźnicką!

Podstępny Beger będzie musiał zmierzyć się nie tylko z Woźnicką w 949 odcinku „Na dobre i na złe”!

Zdradzamy, że w 949 odcinku „Na dobre i na złe” sojusz przeciwko Maksowi zawrą także Kinga (Magdalena Kumorek) z Andrzejem (Michał Żebrowski)! Szczególnie, że nie spodoba im się to, że Beger wybrał na swoją terapeutkę właśnie delikatną Kwietniewską, ale w tej kwestii kardiochirurg swojego zdania nie zmieni!

I zastosuje wobec nich dokładnie taką samą taktykę w tej kwestii, jak wcześniej wobec Agaty. A ta w 949 odcinku „Na dobre i na złe” nie zawiedzie go i tym razem, bo skutecznie zamknie usta Lipskiej i Falkowiczowi!

- Doktorze Beger. Ustaliliśmy wspólnie, że pański powrót do pracy w Leśnej Górze obwarowany jest koniecznością poddania się interwencji psychologicznej. Czy tak? – dopyta Andrzej.

- Zgadza się. Jak najbardziej – potwierdzi Maks.

- Czy pan z nas kpi?! – zdenerwuje się Kinga.

- Gdzieżbym śmiał. Wszystko zrobiłem z szacunku dla państwa i dla naszego szpitala...Psychologa znalazłem najbliżej, jak mogłem, a że to akurat nasz szpital, żaden przepis nie zabrania – przyzna Beger.

- Ale pani Dominika jest... - zacznie Lipska, ale Beger wejdzie jej w słowo - Tak, słucham?

- Pan jest zbyt... - spróbuje wyratować ją Falkowicz, ale wtedy Maks znów się wetnie. Jednak Andrzej nie pozostanie mu zbyt długo dłużny - Pani Dominika jest osobą na początku swojej drogi…

- Chce pan podważyć kompetencje psychologa, którego nasz szpital zatrudnił? – podejdzie go Maks, czym przymknie już nie tylko Kingę, ale i jego. A przy tym znów postawi na swoim i zacznie terapię pod okiem Kwietniewskiej! Z jakim skutkiem? Przekonamy się już niebawem!