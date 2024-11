Spis treści

Miłość i nadzieja. Elif odejdzie z kancelarii. Zatrudni się w kawiarni

Elif zostanie uprowadzona przez Suata, bo ten będzie chciał się pozbyć rywalki swojej córki Handan. Dziewczyna wiele wycierpi i w końcu podejmie decyzję o odejściu z kancelarii. Czy Handan zatriumfuje?

Kuzey nie odpuści i szybko odnajdzie ukochaną. Wkrótce okaże się, że Elif znalazła zatrudnienie w kawiarni.

- Co tutaj robisz? Elif jesteś bezpieczna, dlaczego skłamałaś, że jesteś w sądzie? - zapyta Kuzey.

Elif zacznie coś kręcić, aż w końcu skłamie, że pomaga przyjacielowi. Poprosi też Kuzeya, żeby wyszedł z kawiarni, ale ten złoży wtedy duże zamówienie i zostawi sowity napiwek.

- Pozwól mi być przy Tobie - poprosi Kuzey, ale Elif będzie bardzo stanowcza.

- Być przy mnie, jako kto? A co z Handan? - zapyta.

Miłość i nadzieja odcinek 88. Przeczytaj streszczenie odcinka

Kuzey dowiaduje się, że Elif pracuje w kawiarni. Kubilay w końcu zgadza się na układ z Suatem. Ten może dalej realizować swój przebiegły plan. Melis postanawia zrobić wszystko, by Ege nie oświadczył się Zeynep.

Kiedy oglądać 88 odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 88. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w piątek, 6 grudnia o godz. 17:20 na antenie TVP2.

Zdjęcia z 88. odcinka "Aşk ve Umut" znajdziesz w galerii ZDJĘĆ.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.