Miłość i nadzieja. Tak Elif zaimponuje Kuzeyowi! Handan na pewno tego nie potrafi

Miłość i nadzieja. Elif udowodni, że potrafi zrobić wszystko! Zobacz, jak zaskoczy Kuzeya

Elif to bardzo zaradna dziewczyna, która potrafi radzić sobie w trudnych sytuacjach. Szkołę życia zafundowała jej przecież sama Handan, która gnębiła ją w dzieciństwie.

W 25. odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Kuzey zda sobie sprawę, że Elif to nie tylko piękna i inteligentna kobieta, ale także osoba, na której można polegać w każdej sytuacji. Gdy samochód prawnika odmówi na drodze posłuszeństwa, Elif bez wahania weźmie sprawy w swoje ręce. Ku zdziwieniu Kuzeya, Elif poradzi sobie z tak skomplikowaną sytuacją, uda jej się naprawić pojazd!

Miłość i nadzieja odcinek 25. Przeczytaj streszczenie odcinka

Murvet sugeruje, że to Yildiz ukradła pierścionek Handan. Kuzey jest pod wrażeniem umiejętności Elif. Dziewczynie udaje się naprawić niesprawne auto. Feraye coraz mocniej naciska na Bülenta w sprawie Zeynep. Belkis i Melodi zaglądają do kampera Egego. Matka dowiaduje się w końcu, z kim spędza czas jej syn.

Kiedy oglądać 25. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 25. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w czwartek, 5 września o godz. 17:15 na antenie TVP2.

Zobacz zdjęcia z 25. odcinka "Aşk ve Umut" w galerii ZDJĘĆ. Tak Elif zaskoczy Kuzeya.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.