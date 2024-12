Spis treści

Miłość i nadzieja. Noworoczna kolacja zamieni się w koszmar!

Wiemy już, że Feraye poskłada wszystkie klocki i uzbrojona w dowody zmusi niebawem męża do ujawnienia całej prawdy. Bulent w końcu się przyzna, że Zeynep to jego dziecko.

Niedługo później w serialu odbędzie się kolacja noworoczna, ale w domu Bulenta rozegra się prawdziwy dramat!

Podczas sylwestrowej nocy, Feraye olśni wszystkich w oszałamiającej kreacji. Spotkanie będzie przebiegać w radosnej atmosferze, ale w pewnym momencie Feraye zrobi coś, co wstrząśnie jej mężem.

O co chodzi?

Zamiast życzeń noworocznych, Bulent usłyszy "Rozwodzę się z tobą"

Gdy nadejdzie moment składania życzeń, Feraye podejdzie do Bulenta i zamiast noworocznych życzeń, szepnie mu na ucho:

Rozwodzę się z tobą

Zaskoczony Bulent stanie jak wryty! Odważny krok Feraye zaskoczy wszystkich, a uroczysta kolacja stanie się sceną jednego z najbardziej emocjonalnych momentów, jakie widzowie mogli sobie wyobrazić!

Zobacz, jak będzie wyglądać noworoczna kolacja w serialu "Miłość i nadzieja" w naszej galerii ZDJĘĆ.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.