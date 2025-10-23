Miłość i nadzieja, odcinek 311: Bahar postawi ultimatum Leventovi! Już nie wytrzyma, gdy Sila będzie miała trafić do więzienia - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 311 - czwartek, 23.10.2025, o godz.17.20 w TVP2

W 311 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Levent ostro wkurzy się na Bahar, gdy dowie się, że Sila postanowiła ją chronić i wziąć na siebie winę za próbę zabójstwa Acelyi. Mimo iż doskonale będzie wiedział, że będzie to sprawka jej siostry i to jeszcze na jego zlecenie. Oczywiście, lekarz nie będzie chciał, aby to jego ukochana za to odpowiadała i od razu postanowi skonfrontować się w tej sprawie z Bahar!

- Przez ciebie moja narzeczona trafi do więzienia - wyrzuci jej wściekły Levent.

Jednak w 311 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" w obronie córki od razu stanie Cavidan! Matka Bahar znajdzie inne rozwiązanie tej sprawy, ale ono wcale nie spodoba się siostrze Sili! Tym bardziej, iż naprawdę będzie chciała, aby poszła ona siedzieć! I nie będzie ją interesować to, że jest ona niewinna!

- Widzisz w jakim ona jest stanie? Co można zrobić? Każ Acelyi trzymać gębę na kłódkę albo zdobądź pieniądze i jej daj - Cabidan stanie w obronie córki.

- Nie, gdy przymkną Silę może Kuzey przestanie jej bronić - uzna Bahar.

Bezduszna Bahar zagrozi Leventowi w 311 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

I tym wyznaniem w 311 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bahar aż doprowadzi Leventa do czerwoności. Lekarz natychmiast postanowi przywołać kobietę do porządku, ale uzyska zupełnie odwrotny skutek, gdyż tym tylko dodatkowo ją nakręci!

- Bahar! - wścieknie się lekarz.

- Co? Nie mogę go stracić. Wy mnie nie obchodzicie - zakomunikuje mu jasno.

- Weź się w garść. Sila milczy, choć wie, że to twoja wina, a i tak jej nienawidzisz - wytknie jej coraz bardziej wściekły Levent.

Do tego stopnia, że w 311 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bahar aż zacznie mu grozić! Tym bardziej, że przecież nie będzie w tym umoczona sama tylko z nim! Jednak dowody będą wyłącznie na nią. Ale siostra Sili nie będzie miała zamiaru sama za to odpowiadać i jasno zakomunikuje to lekarzowi, załatwiając go jego własną bronią!

- Doktorku, nie zgrywaj niewiniątka. Nie ma cię na nagraniu, lecz kazałeś mi to zrobić. W razie czego powiem i o tym co cię łączyło z Acelyą - zagrozi mu Bahar.

Levent nie wygra z Bahar i Cavidan w 311 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Oczywiście, w 311 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Levent od razu jej się odgryzie, ale pewna siebie Bahar wcale się go nie przestraszy! Tym bardziej, że będzie mieć przy tym wsparcie matki, a lekarz będzie sam!

- Nie waż się! - odpłaci jej się lekarz.

- Więc się zamknij - poradzi mu kobieta.

- Dziewczyna ma nerwy w strzępach. Psychiatra powinien okazać zrozumienie - doda Cavidan.

I wówczas w 311 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" lekarz nie będzie miał wyboru i postanowi pozbyć się dowodów. Tyle tylko, że nakryje go na tym Acelya, czego on nie przewidzi. Jak wpłynie to na bieg sprawy? Przekonamy się już niebawem!