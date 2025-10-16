Miłość i nadzieja, odcinek 306: Levent zaszantażuje Bahar! Wystawi siostrze Sili drogi rachunek za jej krycie - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 306 - piątek, 17.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 306 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Leventowi zatrzęsie się grunt pod nogami, gdy Kuzey sprowadzi do swojej rezydencji Acelyę! Tym bardziej, że kto jak kto, ale lekarz będzie znał ją doskonale, gdyż będzie ona jego byłą partnerką, nad którą znęcał się nie tylko psychicznie, ale i fizycznie.

I choć w trakcie ich wspólnego posiłku kobieta nie zdradzi, kim tak naprawdę jest, to jednak tuż po niej zaszantażuje swojego oprawcę, że jeśli nie da jej pieniędzy, to zdemaskuje go nie tylko przed Bozbeyem, ale także i jego narzeczoną Silą.

Oczywiście, w 306 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" wściekły lekarz będzie próbował zagrozić swojej byłej ofierze, ale ona nie ustąpi, bo już nie będzie się go bać. I w związku z tym Levent już nie będzie miał wyboru, jak tylko zdobyć pieniądze i je jej przekazać, gdyż w przeciwnym razie straszliwa prawda o tym, jakim tak naprawdę jest potworem wyszłaby na jaw!

Levent zażąda od Bahar 3 milionów w 306 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

W 306 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Levent nie będzie dysponował kwotą, podaną przez Acelyę i postanowi ją zdobyć od Bahar! Tym bardziej, że przecież nieco wcześniej jej matka ogołociła dom Kuzeya ze wszystkich oszczędności, jednak ze wszystkim wpadała, przez co ostatecznie nie zdołała ich zabezpieczyć.

Ale dla lekarza w 306 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" to nie będzie mieć żadnego znaczenia i otwarcie zagrozi Bahar, że jeśli nie zdobędzie tych pieniędzy, to powie Kuzeyowi o ich spisku i wówczas będą nici z ich małżeństwa, tak samo jak jego z Silą.

- Jeszcze ktoś cię tu zobaczy! Co to za pilna sprawa? - zdenerwuje się Bahar.

- Co się tu dzieje? - wtrąci się Cavidan.

- Potrzebuje 3 milionów - oświadczy im Levent.

- Nie mamy pieniędzy - oświeci go Bahar.

- Jeśli nie dostanę ich za kilka godzin, to zniszczę cię. Powiem wszystko Kuzeowi - zagrozi jej lekarz.

- Co ty bredzisz? Nie ma mowy! - zirytuje się żona Bozbeya, ale Levent postawi sprawę jasno - Acelya grozi, że mnie zdemaskuje. Wtedy pociągnę za sobą ciebie. Trzy miliony. Inaczej ty zapomnisz o Kuzeyu, a ja o Sili.

Cavidan znajdzie sposób na zdobycie pieniędzy dla lekarza w 306 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

I tym w 306 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" zaskoczy nie tylko Bahar, ale i Cavidan, które w końcu poznają jego prawdziwe mroczne oblicze. Jednak nie będą mieć wyboru i będą musiały zrobić, to co im będzie kazał, gdyż w przeciwnym razie tak samo jak on byłby skończone. Ale w jaki sposób? Otóż Cavidan oczywiście znajdzie na to rozwiązanie!

Zdradzamy, że w 306 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Sila nakryje ich na spiskowaniu i od razu zażąda wyjaśnień. Ale wtedy inicjatywę przejmie Cavidan, która wciśnie jej bajeczkę o chorobie koleżanki Bahar i pieniądzach, potrzebnych na jej leczenie! I niestety dobroduszna Sila w pierwszej chwili to uwierzy i obieca im je załatwić i to jeszcze od Kuzeya! Ale czy faktycznie jej się to uda? Czy kłamstwo Cavidan rzeczywiście przejdzie? Przekonamy się niebawem!