Miłość i nadzieja, odcinek 304: Yildiz przejrzy Bahar i Leventa! Powie Sili, czemu zepchnęli Hulyę z balkonu - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 304 - środa, 15.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 304 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Yildiz będzie miała już serdecznie dość załamanej Bahar i Cavidan, która wpadnie na kradzieży kosztowności z domu Kuzeya. Tyle tylko, że za sprawą jej córki to jej się oberwie od Naciye, a nie prawdziwej złodziejce, co już wyprowadzi pomoc domową z równowagi! Do tego stopnia, że dłużej nie zdoła w sobie już tłumić tych emocji i gdy będzie sama w kuchni to wykrzyczy do siebie - Nie wiecie jak oni kłamią. Okropni kłamcy. Wy nie wiecie, ale ja wiem!

Tyle tylko, że w 304 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" jej słowa usłyszy Sila, która ruszy za nią do kuchni. I oczywiście od razu je o nie wypyta. Jednak w pierwszej chwili Yildiz nie będzie chciała jej o niczym powiedzieć, gdyż uzna, że ona i tak jej nie uwierzy. Tym bardziej, że przecież będzie chodzić o jej matkę i siostrę.

- Kto kłamie? Co się dzieje? - zainteresuje się Sila.

- Nieważne, zapomnij o tym - poprosi zrezygnowana Yildiz.

Yildiz powie Sili o swoich podejrzeniach co do wypadku Hulyi w 304 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Jednak Sila w 304 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" tak łatwo nie odpuści, przez co Yildiz w końcu pęknie i powie jej o swoich podejrzeniach, czym mocno ją zaskoczy!

- Jeśli masz jakiś kłopot, to mów śmiało! - zachęci ją Sila.

- Nie wiem, jak to powiedzieć - przyzna Yildiz.

- Wprost, wiesz coś o mamie i Bahar? - zacznie dopytywać ich córka i siostra.

- Może Hulya nie spadła z balkonu sama? - powie jej pomoc domowa.

- Co masz na myśli? - pociągnie ją za język Sila.

- Może ktoś ją pchnął? - zasugeruje Yildiz.

- Dlaczego ktoś miałby to zrobić? - zdziwi się ukochana Kuzeya.

- Może ma jakąś wielką tajemnicę? - odpowie jej pomoc domowa.

- Na przykład jaką? - dopyta Sila.

- Hulya wyznała, że podsłuchała rozmowę Bahar z Leventem. Oni mają jakąś tajemnicę. Mówili, że jeśli to wyjdzie na jaw, ty i Kuzey znów będziecie razem - wyzna w końcu Yildiz, czym w 304 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" dopiero zszokuje Silę - Co ty gadasz? Jak to?

Sila dowie się o sekrecie Bahar i Leventa w 304 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

I wówczas w 304 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Sila już tym bardziej będzie ciekawa tego, co będzie mieć jej do powiedzenia Yildiz, dlatego weźmie ją na stronę, aby w spokoju się tego dowiedzieć. Tym bardziej, że ich wcześniejszą rozmowę przerwie Kuzey, który usłyszy reakcję swojej ukochanej i postanowi interweniować, ale zupełnie niepotrzebnie!

Ale co się odwlecze w 304 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" to nie ucieczce, gdyż Yildiz i tak wyzna Sili wszystko, co wie. Tym bardziej, iż przecież będzie chodzić o jej siostrę i narzeczonego, z którym będzie miała wziąć ślub. Ale to co usłyszy od pomocy domowej wszystko zmieni!

- Hulya chciała to wyjaśnić. Bahar ma w telefonie film. Jakiś sekret z Leventem - wyzna jej Yildiz.

- Co tam jest? - spyta Sila.

- Nie wiem, lecz boją się, że przez to mogą mieć kłopoty - przyzna pomoc domowa.

- Hulya ich podsłuchała? - upewni się ukochana Kuzeya.

- Tak, wzięła telefon Bahar. Potem przyszła Bahar, telefon wpadł do wody i się popsuł - zrelacjonuje jej.

- I co? - zacznie ciągnąć ją za język.

- Hulya chciała go naprawić i obejrzeć nagranie. Później miałam wolne i wtedy zepchnęli Hulyę z balkonu - Yildiz dojdzie do meritum.

- Chwileczkę, twierdzisz, że obejrzała film, poznała ich sekret i dlatego ją zepchnęli? - spróbuje poskładać to Sila, na co w odpowiedzi usłyszy - Wiem tylko, że dzieje się coś dziwnego.