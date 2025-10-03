Miłość i nadzieja, odcinek 304: Sila odwoła ślub z Leventem! Pozna mroczne oblicze narzeczonego? ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 304 - środa, 15.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Ślub Sili i Leventa odwołany w 304 odcinku "Miłość i nadzieja"? Po tragedii, która rozegra się w domu Kuzeya, gdy Hulya wypadnie z balkonu, wypchnięta przez Bahar, która będzie chciała ją zabić, przygotowania do ślubu zejdą na dalszy plan. Sila skupi się na opiece nad nieprzytomną siostrą Kuzeya, która co prawda przeżyje, ale po poważnej operacji nie wybudzi się ze śpiączki. Kuzey i Naciye zabiorą Hulyę do domu, licząc na to, że obudzi się, odzyska świadomość.

Levent nie zapomni o szantażu Bahar w 304 odcinku "Miłość i nadzieja"

Mimo nerwowej atmosfery Levent w 304 odcinku "Miłość i nadzieja" nie zapomni o szantażu Bahar. Zwłaszcza teraz, kiedy będzie ona podejrzewana o próbę zabójstwa Hulyi. Przebiegła, nieobliczalna siostra Sili cały czas będzie miała tajną broń przeciwko lekarzowi - nagranie w swoim telefonie. Poza tym połączy ich tajemnica wypadku siostry Kuzeya, którego Levent będzie świadkiem.

Narzeczony Sili będzie czekał na dogodny moment, by uwolnić się od szantażystki. Przede wszystkim będzie chciał usunąć wszelkie ślady po konszachtach z Bahar, która uknuła intrygę, żeby doprowadzić do ślubu. Chodzi nie tylko o kompromitujące go nagranie, ale także SMS-y z groźbami.

Levent podaruje Sili suknię ślubną w 304 odcinku "Miłość i nadzieja"

Nieoczekiwanie w 304 odcinku "Miłość i nadzieja" Levent, nie zważając na to, że Sila nie ma zupełnie głowy do ich ślubu, wparuje do domu Kuzeya i podaruje narzeczonej suknię ślubną! Tą, która miała być prezentem od Bahar i jej męża. Na widok sukni Sila z trudem zapanuje nad emocjami. Domownicy wymienią porozumiewawcze spojrzenia, jakby nie wierzyli w to, że w obliczu tragedii Levent jest skłonny wziąć ten ślub.

Ślub Sili i Leventa odwołany w 304 odcinku "Miłość i nadzieja"

W pewnej chwili Sila i Levent w 304 odcinku "Miłość i nadzieja" wyjdą do ogrodu i odbędą poważną rozmowę na osobności na temat wspólnej przyszłości. Z ust kobiety padną słowa, że muszą przełożyć ślub, że nie zostanie teraz jego żoną, bo zbyt wiele złego wydarzyło się w rodzinie Kuzeya. Levent nie przyjmie tego zbyt dobrze! Zacznie krzyczeć na Silę, przestanie nad sobą panować, że chce odwołać ślub.

Świadkiem wybuchu Leventa w 304 odcinku "Miłość i nadzieja" będzie Kuzey, który od razu przywoła narzeczonego Sili do porządku. Póki co ani Sila ani Kuzey nie będzie wiedzieli, jakim podłym człowiekiem jest Levent, że cały czas ukrywa przed wszystkimi swoje mroczne oblicze.

Na tym nie koniec sensacyjnych zdarzeń w domu Kuzeya. Bo tego dnia rodzina przyłapie Cavidan ze złotem i srebrami ukrytymi w szafie. Stanie się jasne, że matka Bahar okradła Naciye... Gosposia Yildiz wyzna Sili, że podejrzewa Bahar i Leventa o spisek przeciwko niej.