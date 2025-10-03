Miłość i nadzieja, odcinek 302-307. Sila uratuje życie siostry Kuzeya po wypadku! Levent będzie chciał zabić byłą kochankę, Acelyę. Streszczenia odcinków od 13.10 do 18.10.2025 - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 302 - poniedziałek, 13.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Policja aresztuje Cihana. Zeynep nie wierzy, że mógł kogoś zabić. Hulyę zabierają na operację. Nikt z rodziny Kuzeya nie będzie miała pojęcia, że to Bahar wypchnęła ją z balkonu, że to wcale nie był wypadek. Cavidan kradnie złoto Naciye. Melis dowiaduje się przez telefon, że Yigit się bił i jest ranny w głowę.

"Miłość i nadzieja" odcinek 303 - wtorek, 14.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Sila oddaje krew dla operowanej Hulyi. Tym samym ratuje życie siostrze Kuzeya. W szpitalu pojawi się także Feraye, która będzie wzruszona gestem Sili. Żadna z nich nie dowie się jednak, że łączą ją więzy krwi, że Sila jest córką Feraye. Zeynep i Melis prowadzą całkiem przyjazną rozmowę. Bahar nadal czepia się Yildiz. Policja wypuszcza Cihana.

"Miłość i nadzieja" odcinek 304 - środa, 15.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Rodzina przyłapuje Cavidan ze złotem i srebrami ukrytymi w szafie. Yildiz wyznaje Sili, że ma podejrzenia wobec Bahar i Leventa. Melis idzie w sprawie Zeynep na spotkanie z Taylanem. Sila wyznaje Leventowi, że chce przełożyć ślub. Narzeczony wpada w szał. Nie przyjmuje tego do wiadomości.

"Miłość i nadzieja" odcinek 305 - czwartek, 16.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Yildiz buntuje Silę przeciwko Bahar i Leventowi. Levent usuwa wszelkie ślady po konszachtach z Bahar. Melis jedzie z pieniędzmi na spotkanie z Taylanem. Zeynep ma dość tajemnic i chce powiedzieć Malis, że są siostrami.

"Miłość i nadzieja" odcinek 306 - piątek, 17.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Kuzey przyprowadza do domu Acelyę, która była kiedyś blisko z Leventem. Spotyka piękną brunetkę na ulicy i przypadkiem powoduje jej wypadek. Taylan zdradza Melis, kto jest ojcem Zeynep. Hulya dostaje paraliżu. Acelya żąda od Leventa zwrotu dużego długu.

"Miłość i nadzieja" odcinek 307 - sobota, 18.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Levent rozpaczliwie szuka pieniędzy dla Acelyi. Melis usiłuje podstępem zdobyć kod DNA Zeynep. Levent wpada na pomysł wyeliminowania Acelyi. Melis wyznaje matce, że wie, że Zeynep jest jej siostrą.