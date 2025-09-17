Miłość i nadzieja, odcinek 300: Hulya zginie? Bahar będzie chciała zabić siostrę Kuzeya, żeby nie wydała jej i Leventa! - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 300 - piątek, 10.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Hulya zginie z rąk Bahar, która w 300 odcinku "Miłość i nadzieja" nie cofnie się przed niczym, by siostra nie powiedziała Kuzeyowi prawdy o sfingowanym nagraniu! O co dokładnie chodzi z filmikiem, który Bahar nagra podczas wizyty w gabinecie doktora Leventa? Przebiegła, zła do szpiku kości siostra Sili zastawi pułapkę na lekarza z psychiatryka, by go szantażować i zmusić do zaręczyn z Silą! Nagra ich zbliżenie, jak Levent posunie się za daleko wobec niej i będzie miała go w garści.

Czy Hulya w "Miłość i nadzieja" pogrąży Bahar i Leventa przed Kuzeyem?

Dość szybko w kolejnych odcinkach "Miłość i nadzieja" Hulya zorientuje się, że Bahar i Levent knują coś razem. Żona Kuzeya i narzeczony Sili zaczną się wymykać na sekretne spotkania, potajemne rozmowy, a Hulya postawi sobie za cel zdemaskować kolejną intrygę znienawidzonej bratowej! Jak zawsze Bahar okaże się sprytniejsza. Będzie miała za wspólnika nie tylko Leventa, ale także swoją matkę Cavidan. Zacznie strzec jak oka w głowie telefonu, w którym nagra filmik z Leventem. Hulya jednak nie odpuści tak łatwo i zdobędzie nagranie przeciwko Bahar i lekarzowi!

Atak Bahar i Leventa na Hulyę w 300 odcinku "Miłość i nadzieja"

Niestety w 300 odcinku "Miłość i nadzieja" dojdzie do tragedii. Bahar i Levent będą chcieli odebrać siostrze Kuzeya telefon z kompromitującymi materiałami. Najpierw narzeczony Sili przekona Hulyę, żeby wpuściła go do pokoju i pokazała filmik, na którym będzie się przytulał do Bahar. Spróbuje usunąć filmik, ale Hulya i tak zacznie szantażować Leventa i bratową, że powie Kuzeyowi, co razem kombinują.

Tak Bahar będzie chciała zabić Hulyę w 300 odcinku "Miłość i nadzieja"

Z pomocą Cavidan w 300 odcinku "Miłość i nadzieja" Bahar i Levent otworzą drzwi do pokoju Hulyi, wejdą do środka i zaczną się z nią szarpać na balkonie. Podczas awantury coraz bardziej wściekła Bahar zacznie krzyczeć, że Hulya nigdy jej nie wyda przed ukochanym. Nagle Bahar wypchnie Hulyę z balkonu! Siostra Kuzeya upadnie na trawnik i nie będzie dawała żadnego znaku życia. Bahar zda sobie sprawę, że ją zabiła!

Nagle w 300 odcinku "Miłość i nadzieja" do domu wrócą Kuzey i Sila. To oni znajdą nieprzytomną Hulyę na trawniku. Nie będą jednak wiedzieli, co się jej stało. Jak się łatwo domyślić, Bahar, Cavidan i Levent ukryją prawdę o wypadku Hulyi, która w ciężkim stanie trafi do szpitala i będzie walczyła o życie.